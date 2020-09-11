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Медики назвали напій, який викликає агресію у підлітків

П'ятниця 11 вересня 2020 21:45
Медики назвали напій, який викликає агресію у підлітків
Названий напій, який викликає агресію у підлітків (Фото: pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Вчені провели дослідження і з'ясували, який напій може сильно вплинути на поведінку підлітка

Вчені назвали напій, який здатний викликати у дітей підліткового віку сплески агресії. Вони провели масштабне дослідження серед підлітків від 11 до 13 років і з'ясували, що найчастіше впливає на їхню агресивну поведінку.

Як стверджують дослідники з Алабамського університету в Бірмінгемі, солодкі безалкогольні напої здатні стати предиктором агресивної поведінки у підлітків у віці 11-13 років. Результати дослідження були опубліковані в Journal of Adolescent Health.

Солодкі газовані напої, на думку вчених не тільки пробуджують у підлітків агресію, але і призводять до того, що до 16-річного віку вони починають збільшувати їх вживання. А значить, можна говорити про звикання.

Експерти відзначають, що для зниження агресії у поведінці підлітків, потрібно скоротити кількість газованих напоїв. При цьому дослідники не виключають, що зниження кількості таких напоїв може призвести до депресії.

Більш ранні дослідження вже підтверджували взаємозв'язок між агресивністю і психічними проблемами у дітей підліткового віку. Саме серед таких дітей частіше виявлялися випадки підвищеної гіперактивності, депресій та схильності до суїциду.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що названі алкогольні напої, які що можуть завдати шкоди здоров'ю навіть у невеликих дозах.

А також ми розповідали про те, які напої категорично не можна вживати вагітним жінкам.

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