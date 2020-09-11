Медики назвали напій, який викликає агресію у підлітків

Названий напій, який викликає агресію у підлітків (Фото: pixabay.com)

Вчені провели дослідження і з'ясували, який напій може сильно вплинути на поведінку підлітка

Вчені назвали напій, який здатний викликати у дітей підліткового віку сплески агресії. Вони провели масштабне дослідження серед підлітків від 11 до 13 років і з'ясували, що найчастіше впливає на їхню агресивну поведінку.

Як стверджують дослідники з Алабамського університету в Бірмінгемі, солодкі безалкогольні напої здатні стати предиктором агресивної поведінки у підлітків у віці 11-13 років. Результати дослідження були опубліковані в Journal of Adolescent Health.

Солодкі газовані напої, на думку вчених не тільки пробуджують у підлітків агресію, але і призводять до того, що до 16-річного віку вони починають збільшувати їх вживання. А значить, можна говорити про звикання.

Експерти відзначають, що для зниження агресії у поведінці підлітків, потрібно скоротити кількість газованих напоїв. При цьому дослідники не виключають, що зниження кількості таких напоїв може призвести до депресії.

Більш ранні дослідження вже підтверджували взаємозв'язок між агресивністю і психічними проблемами у дітей підліткового віку. Саме серед таких дітей частіше виявлялися випадки підвищеної гіперактивності, депресій та схильності до суїциду.

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