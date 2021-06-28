Ці продукти не можна поєднувати з вином: наслідки будуть непередбачувані

За словами фахівця, з будь-яким видом алкоголю не варто вживати жирні та гострі страви та приправу для суші - васабі.

"З вином, як і з алкоголем взагалі, не можна їсти жирне і гостре: сало, ковбаси, сьомгу, скумбрію, мариновані овочі, васабі – приправу, яку вживають разом з суші. У людей з хронічними захворюваннями - гастритом або виразкою - ці продукти можуть викликати загострення. На тлі поєднання алкоголю і жирного часто трапляється стан гострого панкреатиту. Пацієнта доводиться госпіталізувати й, щобільше, проводити терапію панкреонекрозу", - попередила медик.

Крім того, потрібно обов'язково контролювати дозу алкоголю. За словами Денисової, від одного або двох келихів в день сильного збитку здоров'ю не буде. А ось ціла пляшка вина, ще й без правильного харчування, гарантовано може привести до загострення панкреатиту, гастриту або виразки.

Варто відзначити, що під час літнього відпочинку варто уважніше ставитися до вибору напоїв для пікніків на природі. Не всі алкогольні напої можна поєднувати з шашликами.