RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ці продукти не можна їсти перед вживанням алкоголю: може виникнути печія

Що не можна їсти перед вживанням алкоголю (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Алкогольні напої шкідливо впливають на організм. Також важливо не вживати певні продукти перед спиртним, щоб не було печії.

Про це повідомляє The Sun.

Що не можна їсти

За словами дієтолога Аманди Сусед, люди вживаючи спиртні напої, всі часто їдять шкідливу, смажену, гостру їжу, яка може бути причиною елементарної печії.

Шоколад

Такий продукт містить кофеїн, який у поєднанні з алкоголем негативно впливатиме на організм. Також шоколад може замаскувати симптоми вживання алкоголю, що може дати неправдиве відчуття, що ви можете пити більше.

Експерт радив використовувати закуску до спиртного - гуакамоле. Як відомо, авокадо є хорошим джерелом корисних жирів, які допомагають уповільнити всмоктування алкоголю.

Смажена їжа

Гостра або смажена їжа подразнює стінки шлунка. Від неї потрібно відмовитись особливо перед вживанням алкоголю.

Найкраще їсти ситні страви, наприклад, вівсяну кашу або м'ясо з овочами, рагу та печену картоплю зі свіжими овочами.

Як алкоголь впливає на тіло

Приблизно 20% випитого алкоголю поглинається шлунком, решта ж 80% вирушає до тонкої кишки. Чим вища концентрація алкоголю в напої, тим швидше він засвоюється, і настає сп’яніння.

Алкоголь вирує у кровотоку, тоді як наш організм намагається його вивести.

Понад 10% алкоголю виводиться нирками та легенями, через сечу та дихання. Саме тому алкотестери дозволяють виявити, чи п'яна людина.

Однак, найбільший удар отримує печінка. Саме тому вона є органом, якому алкоголь завдає найбільше шкоди.

Як мінімізувати шкоду

  • Варто пити багато води, адже алкоголь виводить рідину з організму. Потрібно перед вживанням алкоголь випити на 1-2 літри води більше, ніж зазвичай;
  • Повний шлунок уповільнює засвоєння алкоголю, даючи організмові час на те, щоби поступово його виводити;
  • Необхідно уникати газованих напоїв. Вуглекислий газ, що в них міститься, прискорює засвоєння алкоголю.

Раніше ми повідомляли, що Комаровський назвав алкоголь, яким українці відзначать перемогу у війні.

Також ми писали, що лікар розповіла, чому алкоголь може серйозно нашкодити під час стресу.

Окрім того, читайте, з якими антибіотиками можна і не можна поєднувати алкоголь.

Читайте РБК-Україна в Google News
алкоголь