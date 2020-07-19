Ці продукти не можна їсти натщесерце: цукор злетить до небес

Вранці дієтологи рекомендують людям для хорошого стану здоров'я обов'язково щільно снідати й цей прийом їжі повинен додавати активності та енергії майже на цілий день. Однак є продукти, які категорично не можна вживати натщесерце.

Як розповіла лікар-ендокринолог Яна Соловйова, сама згубна їжа для організму людини натщесерце – це солодощі. Про це пише видання UkrHealth.

Фахівець розповіла, що вживання продуктів з високим вмістом цукру може значно підвищити рівень цукру в крові та призвести до ризику розвитку діабету.

"В ранні години шлунок має вкрай низьку чутливість до інсуліну, і з цієї причини шкода від такої їжі не дуже велика. Одночасно з цим, якщо солодощів занадто багато, то вони починають активно розщеплюватися і всмоктуватися. Далі організм виробляє занадто велику кількість інсуліну. У таких випадках, коли шлунок наповнений солодкою їжею повністю, даний компонент вже не виробляється", - пояснила лікар-ендокринолог.

Для людини дуже важливо, щоб організм виробляв інсулін в якості профілактики діабету. З цієї причини категорично не можна наїдатися солодким натщесерце.

Якщо людина встала з-за столу і відчуває запаморочення і слабкість, то це може вказувати на різке зниження рівня інсуліну в крові.

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