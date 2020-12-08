Ці продукти не можна їсти щодня: наслідки можуть бути дуже сумні

Навіть самі корисні та натуральні продукти не можна вживати щодня. Деякі їх них годяться тільки для щотижневого раціону й у великій кількості вони можуть замість користі принести шкоду організму.

Фахівці American Institute for Cancer Research склали список продуктів, які не варто вживати щодня. Про це повідомляється у виданні Newsyou.

На перших місцях рейтингу таких продуктів виявилися котлети, гуляш, м'ясні супи, блюда зі свинини, яловичини та баранини. Щоденне вживання таких продуктів може призвести до ризику виникнення злоякісних новоутворень у шлунку та кишківнику. Достатня кількість м'яса, на думку вчених, це 50 грамів в тиждень. Бажано, щоб таке м'ясо готувалося на грилі.

Як відзначають фахівці, організму для того, щоб перетравити м'ясо, потрібно не менше 6-8 годин. А все, що перетравитися не встигне, починає розкладатися і виділяти шкідливі речовини, які руйнують вітамін В3. Без цього вітаміну інсулін перестає виконувати свою функцію і перетворювати цукор в крові у глікоген. Таким чином, щоденне вживання м'ясо у великій кількості, може призвести ще й до діабету.

Не варто щодня вживати ковбасні вироби, оскільки в більшості з них міститься багато шкідливих добавок, які ведуть до проблем зі шлунком і можуть спровокувати діабет, гіпертонію, ішемічну хворобу серця, подагру і навіть рак.

У яйцях міститься багато білка, вітамінів А, К, Д, мінерали – кальцій, натрій, залізо, фосфор, калій. Але і цей продукт не варто вживати щодня, через те, що в ньому міститься багато холестерину, а це підвищує ризик розвитку атеросклерозу судин.

Картопля в щоденному раціоні теж небажана, особливо в смаженому вигляді. Таке блюдо б'є по печінці та підшлунковій залозі. А пюре через вершкове масло і молоко може підвищувати рівень цукру в крові. Крім того, в картоплі міститься багато крохмалю, а це може призвести до набору зайвої ваги.

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