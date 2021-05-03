RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Ці продукти можуть довести до інфаркту навіть найздоровішу людину

Автор: Світлана Мащенко

Лікарі назвали продукти, які можуть довести до інфаркту навіть здорову людину, якщо систематично ними зловживати. Медики настійно рекомендують прибрати шкідливу їжу з раціону, щоб не піддавати ризику своє здоров'я.

Про це пише zdorovia.

На думку американських лікарів-кардіологів ряд продуктів надає згубний вплив на серцево-судинну систему людини.

Особливо слід бути обережними тим людям, у яких високий ризик розвитку інфаркту міокарда.

У списку продукти з високим вмістом натрію:

  • маргарин,
  • соєвий соус,
  • приправа,
  • супи в пакетах,
  • готові ковбасні вироби,
  • чіпси і сири.

Небезпечними для серця вважаються і продукти з високим вмістом цукру (викликають розвиток ожиріння) , а також холестерин:

  • курячі жовтки,
  • пальмова олія,
  • молочний жир.

Відзначимо, що інфаркт є одним з найпоширеніших серцево-судинних недуг і лідирує серед причин смертності, як в Україні, так і в усьому світі.

В останні роки інфаркт "помолодшав", і тому є свої причини: шкідлива їжа, малорухливий спосіб життя, порушений режим праці і відпочинку.

Раніше ми писали, як колір волосся може впливати на розвиток у людини тих чи інших хвороб.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України инфаркт