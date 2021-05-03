Ці продукти можуть довести до інфаркту навіть найздоровішу людину

На думку американських лікарів-кардіологів ряд продуктів надає згубний вплив на серцево-судинну систему людини.

Особливо слід бути обережними тим людям, у яких високий ризик розвитку інфаркту міокарда.

У списку продукти з високим вмістом натрію:

маргарин,

соєвий соус,

приправа,

супи в пакетах,

готові ковбасні вироби,

чіпси і сири.

Небезпечними для серця вважаються і продукти з високим вмістом цукру (викликають розвиток ожиріння) , а також холестерин:

курячі жовтки,

пальмова олія,

молочний жир.

Відзначимо, що інфаркт є одним з найпоширеніших серцево-судинних недуг і лідирує серед причин смертності, як в Україні, так і в усьому світі.

В останні роки інфаркт "помолодшав", і тому є свої причини: шкідлива їжа, малорухливий спосіб життя, порушений режим праці і відпочинку.