Ці продукти можуть довести до інфаркту навіть найздоровішу людину

Лікарі назвали продукти, які можуть довести до інфаркту навіть здорову людину, якщо систематично ними зловживати. Медики настійно рекомендують прибрати шкідливу їжу з раціону, щоб не піддавати ризику своє здоров'я.
Про це пише zdorovia.
На думку американських лікарів-кардіологів ряд продуктів надає згубний вплив на серцево-судинну систему людини.
Особливо слід бути обережними тим людям, у яких високий ризик розвитку інфаркту міокарда.
У списку продукти з високим вмістом натрію:
Небезпечними для серця вважаються і продукти з високим вмістом цукру (викликають розвиток ожиріння) , а також холестерин:
Відзначимо, що інфаркт є одним з найпоширеніших серцево-судинних недуг і лідирує серед причин смертності, як в Україні, так і в усьому світі.
В останні роки інфаркт "помолодшав", і тому є свої причини: шкідлива їжа, малорухливий спосіб життя, порушений режим праці і відпочинку.
Раніше ми писали, як колір волосся може впливати на розвиток у людини тих чи інших хвороб.