Эти продукты могут довести до инфаркта самого здорового человека

По мнению американских врачей-кардиологов ряд продуктов оказывает губительное влияние на сердечно-сосудистую систему человека.

Особенно следует быть осторожными тем людям, у которых высокий риск развития инфаркта миокарда.

В списке продукты с высоким содержанием натрия:

маргарин,

соевый соус,

приправы,

супы в пакетах,

готовые колбасные изделия,

чипсы и сыры.

Опасными для сердца считаются и продукты с высоким содержанием сахара (вызывают развитие ожирения), а также холестерина:

куриные желтки,

пальмовое масло,

молочный жир.

Отметим, что инфаркт является одним из самых распространенных сердечно-сосудистых недугов и лидирует среди причин смертности, как в Украине, так и во всем мире.

В последние годы инфаркт "помолодел", и тому есть свои причины: вредная пища, малоподвижный образ жизни, нарушенный режим труда и отдыха.