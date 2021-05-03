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Ці продукти можуть довести до інфаркту навіть найздоровішу людину

Новость на русском → Понеділок 03 травня 2021 15:30
Ці продукти можуть довести до інфаркту навіть найздоровішу людину Фото: Інфаркт можуть викликати ці продукти (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Лікарі назвали продукти, які можуть довести до інфаркту навіть здорову людину, якщо систематично ними зловживати. Медики настійно рекомендують прибрати шкідливу їжу з раціону, щоб не піддавати ризику своє здоров'я.

Про це пише zdorovia.

На думку американських лікарів-кардіологів ряд продуктів надає згубний вплив на серцево-судинну систему людини.

Особливо слід бути обережними тим людям, у яких високий ризик розвитку інфаркту міокарда.

У списку продукти з високим вмістом натрію:

  • маргарин,
  • соєвий соус,
  • приправа,
  • супи в пакетах,
  • готові ковбасні вироби,
  • чіпси і сири.

Небезпечними для серця вважаються і продукти з високим вмістом цукру (викликають розвиток ожиріння) , а також холестерин:

  • курячі жовтки,
  • пальмова олія,
  • молочний жир.

Відзначимо, що інфаркт є одним з найпоширеніших серцево-судинних недуг і лідирує серед причин смертності, як в Україні, так і в усьому світі.

В останні роки інфаркт "помолодшав", і тому є свої причини: шкідлива їжа, малорухливий спосіб життя, порушений режим праці і відпочинку.

Раніше ми писали, як колір волосся може впливати на розвиток у людини тих чи інших хвороб.

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