Эти продукты могут довести до инфаркта самого здорового человека

Врачи назвали продукты, которые могут довести до инфаркта даже здорового человека, если систематически ими злоупотреблять. Медики настоятельно рекомендуют убрать вредную пищу из рациона, чтобы не подвергать риску свое здоровье.

Об этом пишет zdorovia.

По мнению американских врачей-кардиологов ряд продуктов оказывает губительное влияние на сердечно-сосудистую систему человека.

Особенно следует быть осторожными тем людям, у которых высокий риск развития инфаркта миокарда.

В списке продукты с высоким содержанием натрия:

маргарин,

соевый соус,

приправы,

супы в пакетах,

готовые колбасные изделия,

чипсы и сыры.

Опасными для сердца считаются и продукты с высоким содержанием сахара (вызывают развитие ожирения), а также холестерина:

куриные желтки,

пальмовое масло,

молочный жир.

Отметим, что инфаркт является одним из самых распространенных сердечно-сосудистых недугов и лидирует среди причин смертности, как в Украине, так и во всем мире.

В последние годы инфаркт "помолодел", и тому есть свои причины: вредная пища, малоподвижный образ жизни, нарушенный режим труда и отдыха.