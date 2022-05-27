Продукти якого кольору найкорисніші для здоров'я: відкриття вчених

За словами медика, нирки є важливим органом людського тіла, і їх основна функція полягає в виведенні відходів і токсинів з організму через сечовипускання.

"На жаль, після пошкодження нирок їх неможливо відновити до початкового стану, тому краще попередити, ніж лікувати. Дієта дуже важлива для здоров’я нирок. Сприятлива для нирок дієта може допомогти зберегти нирки здоровими довше", - пише доктор Гарсія.

Продукти якого кольору врятують нирки

Деякі дієтологи вважають, що чим темніша їжа, тим вище її харчова цінність. Їжу чорного кольору рекомендується вживати регулярно.

Зокрема, згідно з традиційною медициною Китаю та Індії, чорні продукти, особливо насіння чорного кунжуту, чорна квасоля та чорний рис, дуже корисні для здоров'я нирок.

Сюди також можна віднести шовковицю, чорні фініки та чорний виноград.

"Клінічна медицина також довела, що ці чорні продукти є оптимальним вибором для живлення нирок, можуть захищати нирки, покращувати функцію нирок і підтримувати здоров'я нирок", - додала лікар.

Не тільки для нирок корисні темні продукти

Окрім цього чорні продукти можуть допомогти зменшити деякі фактори ризику, які пошкоджують нирки, такі як високий кров'яний тиск і високий рівень холестерину.