Продуктовые и гигиенические наборы для ВПЛ и не только: как получить помощь в разных городах Украины

Многие украинцы из-за войны оказались в тяжелых жизненных обстоятельствах. Благотворительные фонды постоянно оказывают помощь уязвимым категориям населения - ВПЛ, пенсионерам, многодетным семьям и людям с инвалидностью.
О том, как получить помощь в разных городах, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Благотворительный фонд "ГУДВИЛЛ" выдает продуктовые наборы одиноким пенсионерам, старше 70 лет, проживающим в Киеве и области. Чтобы получить помощь, нужно заполнить онлайн-анкету по этой ссылке.
В форме нужно указать:
Представители фонда свяжутся с вами, если у них возникнут дополнительные вопросы.
Благотворительный фонд "Прямая помощь" и волонтерское объединение "Харьков" принимают заявки на выдачу продуктовых наборов людям с инвалидностью I и II группы.
Чтобы получить продукты, нужно подписаться на Telegram-канал ПО "Харьков" и заполнить анкету по этой ссылке.
Вам придет SMS-сообщение или звонок от волонтеров, в случае одобрения заявки. При получении помощи нужно будет предъявить оригиналы документов, подтверждающих инвалидность.
Помощь могут получить переселенцы, старше 55 лет и другие социально уязвимые слои населения из числа ВПЛ, которые еще не получали продуктовые наборы в 2024 году.
Продукты выдают каждый вторник и четверг с 9.00 до 15.00 по адресу: г. Ивано-Франковск, ул. Днестровская 26.
За дополнительной информацией можно обращаться по тел.: 099 146 54 27.
Помощь выдают пожилым людям и лицам с инвалидностью, проживающим в Хмельницком и селах Хмельницкой территориальной громады, при условии, что они получают доход не более двух прожиточных минимумов.
Чтобы получить помощь, нужно обратиться в Хмельницкий городской территориальный центр соцобслуживания по адресу ул. Победы, 7А. Или заполнить онлайн-форму по этой ссылке. Форма дистанционной записи работает с 8 до 16 часов 30 минут.
Жители Тернопольской громады в течении года могут получить два продуктовых набора и индивидуальные средства личной гигиены.
Помощь выдают:
Для получения помощи следует обратиться в управление соцполитики со следующими документами:
Адрес управления соцполитики - Тернополь, ул. Николая Лысенко, 8. Время работы: с понедельника по четверг с 8 до 17 часов, в пятницу с 8 до 16 часов. Дополнительную информацию можно получить по тел.: 035 223 56 70.
Читайте также о том, кому из ВПЛ оставят выплаты с 1 февраля.
Раньше мы писали о том, как переселенцам получить временное бесплатное жилье.