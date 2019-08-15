Продовжують гинути: під Києвом з вікон за добу випало двоє дітей (фото)

У Київській області за добу сталося дві НП з дітьми, які випали з вікон. Про це повідомляє поліція Київської області на своїй сторінці в Facebook.

У Вишневому мати в стані алкогольного сп'яніння залишила 4-річного хлопчика одного і на кілька хвилин вийшли з квартири. Дитина випала з четвертого поверху і отримала важкі травми.

Діти випадають з вікон: під Києвом сталося два інциденту (фото: facebook.com/pg/pol.kyivregion)

Поліція з'ясувала, що коли дитина гралася у кімнаті, його матір на кухні розпивала алкоголь, а потім вийшла на сходовий майданчик покурити. Коли жінка повернулася додому, вона побачила, що її сина в квартирі вже немає.

Діти випадають з вікон: під Києвом сталося два інциденту (фото: facebook.com/pg/pol.kyivregion)

Виглянувши у відкрите вікно, жінка прийшла в жах від того, що малюк лежить на траві, а біля нього стоять сторонні люди.

Діти випадають з вікон: під Києвом сталося два інциденту (фото: facebook.com/pg/pol.kyivregion)

Під час перевірки в крові матері виявлено 2,03 проміле алкоголю. У даний момент дитина знаходиться у лікарні з численними травмами. У нього удари і переломи обох ніг.

Діти випадають з вікон: під Києвом сталося два інциденту (фото: facebook.com/pg/pol.kyivregion)

Поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 166 (Злісне невиконання батьківських обов'язків по догляду за дитиною) КК України.

У Василькові відбулася подібна ситуація. Там дитина випала з другого поверху. Але на щастя, все обійшлося без важких наслідків.

Нагадаємо, що в Одесі півторарічний хлопчик сперся на москітну сітку і випав з вікна висотки.

Раніше повідомлялося, що в Києві з вікна 9-го поверху випала дитина. Від важких травм дитина померла на місці.