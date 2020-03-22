Продовження карантину в Україні: негативні наслідки, які торкнуться кожного

Через коронавірус в Україні можуть продовжити карантин. Експерти вважають, що українці будуть лишатися вдома довше, ніж до 3 квітня. Але це не усі негативні наслідки епідемії. Експерти вважають, що для України важкими стануть політичні, соціальні та психологічні наслідки епідемії, які торкнуться кожного.

У коментарі Styler заступник директора Українського інституту дослідження екстремізму Богдан Петренко назвав найголовніші негативні наслідки продовження карантину.

Політичні

"Це використання панічних настроїв у країні для посилення авторитарних та тоталітарних тенденцій. Йдеться про цілу низку можливих дій. Це і прийняття непопулярних рішень парламентом, під прикриттям заборони на масові заходи (протести) – ринок землі, імплементація формули Штайнмаєра, зміни до Конституції про особливий статус ОРДЛО. Друге - про посилення функцій МВС, очільник якого і до цього відігравав одну з головних ролей у державі. Його посилення може призвести й до поглиблення протистояння у самій владі (між прихильниками та противниками Арсена Авакова). Третє - про посилення у громадянській думці запитів на "сильну руку". А враховуючи рейтингозалежність влади – подібний імідж може створюватись і президенту України. У тому числі й - через прийняття необґрунтованих рішень, які б обмежували права і свободи громадян", - вважає експерт.

Соціальні

Через запроваджені обмеження, рівень доходів більшості сімей буде зменшено, а в деяких – взагалі повністю обнулено. Продовження карантину веде до суттєвого зменшення надходжень до бюджету та відповідно – зниження можливостей допомоги людям, які перебувають на утриманні держави. З огляду на відсутність заощаджень у більшості громадян, у такому режимі вони зможуть прожити не більше ніж місяць. Фактично, продовження режиму карантину – це з одного боку - шлях до посилення кримінальних злочинів. А з іншого – для більшості громадян – це зростання невдоволення та постійних протестів у суспільстві – спочатку поодиноких, а потім – спонтанно систематизованих. Чим довший буде карантин – тим більше буде зростати невдоволення владою та запит на її заміну – у тому числі й насильницьким шляхом.

Психологічні

Довготривале перебування в обмеженому колективі призводить до так званого "полярного ефекту". Відсутність сторонньої комунікації призводить до того, що близькі люди, їхні слова та поведінка починають дратувати. Ця проблема поглиблюється і посиленням соціально обумовленим безробіттям та обмеженим простором. У результаті можна очікувати зростання і сімейного насилля під час карантину, і кількості розлучень у посткарантинний період.

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