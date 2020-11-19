ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

На продаж і обмін авто в Україні ввели нові податки: що змінилося

Четвер 19 листопада 2020 16:15
На продаж і обмін авто в Україні ввели нові податки: що змінилося
В Україні запровадили новий податок на продаж авто (колаж РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

В Україні автовласники при продажу чи обміні транспортного засобу більше одного разу протягом року повинні платити новий податок на отриманий дохід.

Відповідні зміни в Податковий кодекс вже набрали чинності й передбачені законом 466-IX від 16 січня, передали в Державній податковій службі.

Так, якщо за продаж чи обмін першої машини з власника ТЗ податок, як і раніше, не стягується, то вже другий і більше продаж в цей самий рік - обкладається податками та зборами.

Причому мова йде не тільки про машини, але також про мотоцикли, мопеди та інші транспортні засоби.

Скільки доведеться заплатити

  • Продаж/обмін другого авто протягом року оподатковується 5% від його оціночної вартості.
  • Крім того, передбачений військовий збір у розмірі 1,5%;
  • За третю і більш продаж - податок збільшується вже до 18%.
  • Також залишається військовий збір 1,5%.

Нагадаємо, що до прийняття змін за третє авто потрібно було заплатити лише 5%, замість нинішніх 18%.

Раніше повідомлялося, що українців чекає новий податок на машини - нардепи зареєстрували новий законопроект, згідно з яким кількість податків буде збільшено.

Також ми писали про утилізацію авто в Україні та як провернути процес без документів.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Авто автомобилиДержавна податкова службаПодатки

Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся