На продаж і обмін авто в Україні ввели нові податки: що змінилося

В Україні запровадили новий податок на продаж авто (колаж РБК-Україна)

В Україні автовласники при продажу чи обміні транспортного засобу більше одного разу протягом року повинні платити новий податок на отриманий дохід.

Відповідні зміни в Податковий кодекс вже набрали чинності й передбачені законом 466-IX від 16 січня, передали в Державній податковій службі.

Так, якщо за продаж чи обмін першої машини з власника ТЗ податок, як і раніше, не стягується, то вже другий і більше продаж в цей самий рік - обкладається податками та зборами.

Причому мова йде не тільки про машини, але також про мотоцикли, мопеди та інші транспортні засоби.

Скільки доведеться заплатити

Продаж/обмін другого авто протягом року оподатковується 5% від його оціночної вартості.

протягом року оподатковується 5% від його оціночної вартості. Крім того, передбачений військовий збір у розмірі 1,5%;

За третю і більш продаж - податок збільшується вже до 18%.

- податок збільшується вже до 18%. Також залишається військовий збір 1,5%.

Нагадаємо, що до прийняття змін за третє авто потрібно було заплатити лише 5%, замість нинішніх 18%.

Раніше повідомлялося, що українців чекає новий податок на машини - нардепи зареєстрували новий законопроект, згідно з яким кількість податків буде збільшено.

Також ми писали про утилізацію авто в Україні та як провернути процес без документів.