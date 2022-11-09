"Продаю квартиру срочно": в Крыму россияне в панике избавляются от недвижимости

Почему россияне продают квартиры в Крыму

Напуганные россияне сообщают, что перспектив на полуострове больше нет. Естественно, этот сезон провалился. Туристы не захотели приезжать в Крым из-за страха. Как известно, там произошло множество массовых возгораний складов с боеприпасами.

Также в соцсетях жалуются, что в Крыму теперь стало невозможно зарабатывать и они возвращаются к себе в домой - в Россию.

"Вернулись на Урал. Живем в ядерной клоаке, с 15-кратным превышением радиационного уровня в реках, зато с более высокой зарплатой. И здесь, конечно, спокойней", - цитируют в СМИ слова одного из таких вернувшихся россиян.

Отметим, что недвижимость на полуострове продать совсем не просто. Сообщают, что цены на квартиры упали на 15-20%.

Испуганные россияне боятся, что на полуостров полетят ракеты, также их страх усилился после подрыва Крымского моста. Кстати, британская разведка сообщает, что мост через Керченский пролив не будет работать до осени 2023 года.



