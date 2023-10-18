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"Продайте свои пикапы ВСУ". Военный Вышебаба объяснил, почему держать "экономический фронт" уже недостаточно

Вышебаба объяснил, что не так с "экономическим фронтом" (фото: instagram.com/vyshebaba)
Автор: Юлия Гаюк

Украинский военный и поэт Павел Вышебаба служит в ВСУ с начала полномасштабного вторжения РФ. Вместе с тем он выступает со своими стихами, чтобы собирать средства в помощь побратимам.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на слова Павла Вышебабы в интервью Маше Ефросининой объясняет, почему сегодня держать "экономический фронт" уже недостаточно.

Почему экономический фронт неэффективен

Павел рассказывает, что "поддерживать экономику" в 2022 году еще было достаточно, однако сейчас ВСУ нужна совсем другая помощь.

В качестве примера военный приводит свой тур со стихами, во время которого они с командой за 20 дней собрали 100 000 долларов - примерно четыре миллиона гривен. Но вместе с тем появляется одно "но".

"Здесь же городские бюджеты выделяют на облагораживание стадионов 600 миллионов гривен. Я думаю, что с этим делать. Для нашей бригады четыре миллиона гривен - это очень много. А городские бюджеты могут даже не заметить этих денег. Так что с этим делать?" - говорит Павел.

Он возмущается, что за полтора года полномасштабной войны никто не придумал механизм регулирования городских бюджетов. Вышебаба говорит, что даже деньги, которые собирают известные украинские артисты (Ярмак, Бумбокс, ТНМК и т. п.), - это "копейки в городском бюджете".

Таким образом, деньги с налогов, которые якобы должны поддерживать экономику и ВСУ, на самом деле не доходят ни туда ни туда.

Какая помощь больше всего нужна

Павел говорит, что ему сложно видеть на украинских дорогах хорошие пикапы, ведь в ВСУ их катастрофически не хватает. Бывают случаи, когда пригонять их приходится из-за границы.

"Волонтеры купили нам три пикапа с острова Мэн в Британии, потому что поближе в хорошем состоянии мы нигде не могли найти. Это последние нормальные пикапы, которые мы привезли с края Европы. Скоро будем из США привозить", - рассказывает военный.

Он обращается к украинцам с просьбой отдать или даже продать свои автомобили ВСУ. Пикапы на фронте - это "расходный" материал на фронте и возможность быстро передвигаться по территориям.

"Если не хотите отдавать, продавайте хотя бы свои пикапы ВСУ. Чтобы мы могли ездить на нормальных машинах. В 2022 году наше войско показало себя более эффективно в сравнении с россиянами именно благодаря пикапам", - говорит Вышебаба.

 

Напомним, что в РБК-Украина продолжается сбор на 250 FPV-дронов для военных 109-й воюющей под Горловкой бригады.

А еще военная с позывным "Ведьма" обратилась к бежавшим из Украины мужчинам.

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