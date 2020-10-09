Продавали по всій Україні: шахраї підробляли продукти харчування відомих брендів

В Україні шахраї займалися виробництвом і продажем підроблених товарів більше десяти вітчизняних продуктових брендів. Реалізовували фальсифікат через інтернет і постачали оптовикам, а також у магазини по всій країні.

Групу аферистів викрили співробітники Департаменту кіберполіції спільно зі слідчими ГУ Нацполіції Львівської області. Про це передали в прес-службі поліції.

Злочинці виготовляли в гаражних та складських приміщеннях контрафактні продукти: каву, спеції, соуси, приправи, маринади, дріжджі, салатні заправки, кондитерські вироби тощо. Потім ці товари маркували торговими марками відомих українських виробників.

Зазначається, що сировину для виготовлення продуктів замовляли за кордоном.

Було встановлено, що до таких дій причетний 34-річний житель Київської області разом з сімома спільниками.

Правоохоронці при проведенні 27 обшуків вилучено понад 10 тонн готової контрафактної продукції.

Шахраї на складах і в гаражах "майстрували" фальсифікат (фото: cyberpolice.gov.ua)

Крім того, було вилучено обладнання, сировину для виготовлення фальсифікату, комп'ютерну техніку, мобілки, гроші, банківські картки, "чорнові" записи та документація. Всі речові докази повірять експерти.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 229 (Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару) КК.

Відео: В Україні викрили масштабну схему по виробництву і продажу фальсифікату

Раніше повідомлялося, що у Києві спіймали "колекторів", які вимагали неіснуючі борги.

Також ми писали про те, що нещодавно в Україні була розкрита нова схема шахрайства з банківськими картами.