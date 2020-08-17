Продавала сина за 400 тисяч: у Маріуполі мати почала шукати покупців для немовля до його народження

У Маріуполі жінка хотіла продати новонародженого сина (Фото: pixabay.com)

Мешканка Маріуполя почала шукати покупця на дитину за два місяці до її народження

У Маріуполі Донецької області молода жінка намагалася продати свого сина за два місяці до того, як той з'явився на світ. Вона підшукувала потенційних покупців заздалегідь, а гроші планувала витратити на нову квартиру та автомобіль.

19-річна мешканка Маріуполя не перебувала на обліку в жіночій консультації та не проходила планові огляди, як майбутня породілля. Жінка не мала наміру ставати матір'ю, а малюка збиралася продати за велику суму грошей. Деталі розповіли в пресслужбі прокуратури Донецької області.

"19-річна жінка не перебувала на медичному обліку, як майбутня породілля, адже не планувала залишати в сім'ї новонароджену дитину. Протягом двох місяців з метою власного збагачення, а саме покупки квартири та автомобіля, зловмисниця підшукувала потенційних клієнтів для продажу хлопчика, якого після народження 12 серпня 2020 "оцінила" в 400 тисяч гривень", - розповіли в прокуратурі.

Горе-матір затримали під час передачі дитини та отриманні грошей від потенційного покупця. Малюка негайно передали під нагляд лікарів в міську дитячу лікарню.

На цей момент вирішується питання про запобіжний захід для затриманої.

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