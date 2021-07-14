Не продав землю забудовнику: з'явилося відео, як фермер збирає врожай серед ЖК
Польський фермер Міхал Мисловський став відомим після того, як в мережі з'явилося відео, на якому він на комбайні збирає урожай серед новобудов в Любліні.
Про це повідомляє The Daily Mail.
Фермер відмовився продавати свою землю забудовникам і продовжує її обробляти. За його словами, місцеві жителі з розумінням ставляться до нього, оскільки це його робота, а діти взагалі щасливі.
Після того як в мережу потрапило відео з його комбайном, воно стало вірусним. Користувачі мережі похвалили Мисловського за його позицію. Фермер розповів, що виконує сільськогосподарські роботи кілька разів на рік.
Польський фермер збирає врожай серед ЖК (відео: YouTube)
Відео набрало 86 тисяч переглядів на Reddit, при цьому один користувач зазначив, що купив би всю пшеницю у цього фермера.
Як з'ясувалося, на фермера ніхто не скаржився. Вірніше, таких повідомлень не було. Про це розповіли в поліції.
У Любліні рілля складає майже 4 тисячі гектарів. При цьому площа всього міста становить 15 тисяч га, а фермерських господарств близько 2800. Тут найчастіше сіють озиму пшеницю, рідше - кукурудзу.
Нагадаємо, в Україні з'явилися перші ранні кавуни. Ціни на них майже в три рази вище, ніж були рік тому.
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