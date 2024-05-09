Прочитайте эту молитву на Николая Чудотворца и ваши желания исполнятся

Традиции этого дня

В день празднования памяти Святого Николая Чудотворца верующие обычно посещают храм, где молятся святому за исцеление больных и защиту слабых.

Традиционно считается, что перед праздником следует погасить все долги и помириться со всеми, с кем могут быть разногласия. Также обычной практикой является накрывание стола на хороший обед: считается, что чем больше блюд на столе, тем больше урожай.

В народе есть убеждение, что девушка, которая отметит праздник Николая Теплого, будет хорошей женой и хозяйкой, а семейная жизнь выйдет ей на пользу.

Молитва к святому на исполнение желания

Чудотворец Николай, помоги мне в желаниях моих бренных. Не сердись на просьбу дерзкую, но и не оставь меня в делах суетных. Что во благо желающих исполни своей милостью. Если плохое хочу, отверни беду. Пусть все желания праведные исполнятся, а жизнь моя счастьем наполнится. Да будет воля твоя, аминь.

Также вы можете в этот день прочесть и другие молитвы.

Молитва о семейном счастье

Милосердный Николай Чудотворец! Услышь молитвы рабы Божией (имя), и не оставляй слова мои без ответа. Помоги мне найти счастье искреннее, пошли мне суженого, который любит меня будет искренне и создаст со мной семью счастливую. Молись к Господу нашему всемогущему, чтобы помог он воссоединиться двум сердцам любящим и к Его очам заключить брак. Аминь.

Молитва Николаю о здоровье

Всеблагий отец Николая, великий и удивительный чудотворец! Ты своими молитвами лечил всякую болезнь и болезнь, ты своим покровительством избавлял от смерти, ты своей опекой отгонял беду. Искренне умоляю тебя, помощника находящихся в горе и нужде нынешней жизни: спеши и ко мне со своей помощью, защити меня и всех людей от огня и воды, от голода и поветрия, от тяжелой болезни и неожиданной смерти. Береги меня через всю мою жизнь, а особенно в страшную минуту перехода из преждевременной жизни к вечности. Защити меня тогда щитом твоей молитвы перед справедливым гневом Христа Бога и помоги мне, чтобы я оказался навеки в небе, вместе с тобой, где буду прославлять и величать милость Божию. Аминь.