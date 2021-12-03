Проблеми з серцем і не тільки: які небезпечні ускладнення може давати COVID-19

Коронавірус у 20% випадків стає причиною проблем з серцево-судинною системою у госпіталізованих пацієнтів. Також захворювання може бити по іншим життєво важливим органах людини.

Які небезпечні ускладнення може давати COVID-19, розповіли в Telegram-каналі " Коронавірус Інфо ".

В першу чергу, коронавірус б'є по органи дихання. Далі - у 20% пацієнтів виникають проблеми з серцево-судинною системою.

У легенях можливі закупорки кровоносних судин в альвеолах і рубцювання легеневої тканини. Такі потовщення тканини можу привести до фіброзу легенів, і виражатися він буде у вигляді задишки.

Зупинити цей процес або повернутися в попередній стан на цей момент неможливо, повністю легкі відновитися вже не зможуть.

Захворювання може впливати на серцевий м'яз і викликати запалення міокарда. У більш важких випадках починають утворюватися рубці на серці.

За спостереженнями медиків, хвороба може викликати правобічну серцеву недостатність через інтенсивну роботу правого шлуночка серця.

Також COVID-19 викликає запалення в оболонці кровоносних судин і це призводить до утворення тромбів, підвищення ризику розвитку ішемії, підвищення ризику інсульту і зменшення рівня кисню в крові.

Багато пацієнтів після коронавірусу відзначають, що у них з'явилася аритмія - майже в 44% випадків.

У деяких відновлення займає місяці, частина пацієнтів залишається з цими проявами на більш тривалий час.

Всі ці запалення в серцево-судинній системі можуть привести до розвитку інфарктів та інсультів у пацієнтів.

Крім основних ускладнень, зустрічаються і ті, які були відзначені в меншій кількості - це ураження нирок. У сечі пацієнтів був виявлений білок і кров. І це говорить про те, що орган міг сильно постраждати від інфекції.

Також коронавірус зачіпає мозок людини. Третина пацієнтів після COVID - 19 повідомляла про неврологічні розлади, запаморочення, головні болі, когнітивні розлади, проблеми з пам'яттю.

За словами медиків, вірус може діяти на нейрон - нервові клітини. Саме тому один із симптомів коронавірусу – втрата смаку і нюху, а після захворювання – спотворення.

Деякі розлади неврологічного характеру можуть зберігатися у людини від 3 до 6 місяців після перенесеного захворювання.

Важливо! Якщо у вас після перенесеного захворювання з'явилися симптоми порушення роботи внутрішніх органів - зверніться до лікаря.