RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Проблеми з роботою шлунка: як його запустити в домашніх умовах

Як позбутися від проблем зі шлунком в домашніх умовах (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Проблеми зі шлунком виникають найчастіше через неправильне або нерегулярного харчування. В умовах війни шлунок починає "барахлити" у багатьох українців, оскільки ми забуваємо вчасно поїсти або харчуємося фактично на ходу, забувши про режими та дієти.

Як впоратися з такими проблемами без ліків, в домашніх умовах, розповіли в Vikna.

Основна причина збою в роботі шлунка - погане харчування. І часом винна не тільки якість їжі, а її кількість. Найчастіша неприємність, яка виникає – це атонія, або як в народі кажуть "встав шлунок".

Причини таких проблем зі шлунком

Неправильне харчування. Шкідлива або важка для травлення їжа. Порушення графіка харчування. Наприклад, не варто їсти за три години до сну, а за 30 хвилин до сніданку варто випити склянку води.

Шкідливі звички. Алкоголь і нікотин здатні нашкодити шлунку, навіть якщо ви дотримуєтеся нормального режиму харчування.

Стреси. Проблеми з нервовою системою, постійні стреси сильно впливають на роботу шлунка.

Жорсткі дієти. Ніякі обмеження вводити не можна самостійно, всі дієти потрібно обговорювати з лікарем. Самостійно і без консультації з фахівцями можна тільки нашкодити організму.

Недостатня кількість води. Організму для повноцінного функціонування потрібно отримувати достатньо рідини. І про це забувати не можна.

Як допомогти своєму шлунку

По-перше, варто уважно переглянути свій раціон. Відмовтеся від солодких газованих напоїв. Можна пити мінеральну воду з солями та іншими добавками. І від кави на якийсь час теж варто відмовитися.

Приберіть з раціону копчену, мариновану, печену їжу. Кількість вершкового масла знизьте до мінімуму.

По-друге, додайте в щоденний раціон продукти з клітковиною. Це свіжі фрукти, тушковані та свіжі овочі, крупи.

Якщо немає проблем з лактозою, то можна включити в раціон молочні та кисломолочні продукти.

По-третє, рух - це життя. Мінімальна програма - ранкова гімнастика, легка пробіжка, прогулянка по свіжому повітрю. Якщо вам потрібно у справах - підіть пішки або візьміть велосипед.

Ну, і наостанок - слідкуйте за водною нормою. Пийте чисту воду за 30 хвилин до прийому їжі. Пийте кожен раз, коли хочеться пити. У кожної людини своя норма вживання води, але медики рекомендують вживати не менше 1,5 -2 л води в день.

Як допомогти шлунку без ліків

Не обов'язково відразу бігти до аптечки та шукати ферментні ліки або анальгетики. Можна використовувати доступні домашні засоби, які відмінно допомагають при атонії.

  • Чай з м'яти, ромашки та звіробою. Заваріть і вживайте теплим невеликими порціями.
  • Чорну бузину залийте склянкою окропу (1 с.ложку листя). Дайте настоятися 2 години та процідіть. Пийте по 4 ст. ложки за 20 хвилин до їди.
  • Настій із сухофруктів: інжир, чорнослив, родзинки, курага і фініки. Залийте окропом і дайте настоятися.
  • Трав'яні чаї з ромашки та календули допоможуть запустити роботу шлунка.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що лікар перерахувала непотрібні аналізи, на які не треба витрачати гроші.

А також розповідали про те, як зрозуміти, що у вас посттравматичний стресовий розлад.

Читайте РБК-Україна в Google News
Здорове харчуванняПоради лікаря