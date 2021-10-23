ru ua
Сб, 23 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Проблема з паркуванням у Києві. Як вирішують це питання в Європі

Новость на русском →
Субота 23 жовтня 2021 17:59
Проблема з паркуванням у Києві. Як вирішують це питання в Європі Паркування в Києві - болюче питання для багатьох жителів міста (фото: РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Як вирішити проблеми паркування у Києві? Це питання вже тривалий час турбує сотні тисяч мешканців столиці. Особливо після того, як влада вирішила зробити паркування у спальних районах платним.

А як вирішують дану проблему у світі, зокрема в Європі? Про це розповів на своїй сторінці у Facebook глава постійної комісії Київради з питань екологічної політики Костянтин Яловий.

Так, у США продовжують створювати багато підземних паркінгів, а на широких дорогах одну смугу часто віддають для паркування.

Загалом для кожної автівки в США доступно в середньому вісім паркувальних місць, а парковання займають загалом до 30% площі міст.

У Європі, де міста сплановані значно щільніше, паркомісць небагато. Тому паркування там повністю платне, окрім території поруч з власним будинком.

Щоб розв'язувати проблему паркування, в багатьох європейських містах обмежують в’їзд автомобілів у центр міста, забезпечують зручний громадський транспорт, будують швидкі кільцеві дороги.

Топ підходів для вирішення проблеми паркування у Європі

Безкоштовні парковки

Вони найчастіше розташовані біля лікарень, міських парків, студмістечок та подібних місць. У центрі міста безкоштовна парковка може бути доступна лише жителям найближчих кварталів.

Безкоштовні парковки, обмежені часом

Подібні парковки знаходяться поруч з великими торгівельними центрами, ринками. Поруч зі знаком паркування буде вказано час, протягом якого авто може безкоштовно знаходиться на паркомісці. Талон на парковку коштує 1-2 євро і придбати його можна в найближчому кіоску.

Платні парковки у денний час

Така практика поширена в центрі європейських міст. Такі парковки є платними у робочі години робочого тижня.

Park&Ride (перехоплювальні парковки)

Вони розташовані на околицях міста біля зупинок громадського транспорту. Водій залишає свій автомобіль на стоянці, яка досить віддалена від центру, і пересідає на громадський транспорт.

Вартість паркування - приблизно 5-10 євро за 24 години, що дешевше ніж платні парковки у центрі міста. Окрім низької плати за стоянку, водій та його пасажири отримують безкоштовні або пільгові квитки на проїзд у громадському транспорті.

Читайте також про те, хто у Києві буде платити за паркування по 10 тисяч і як отримати знижку.

Читайте РБК-Україна в Google News
парковка
LITE
Свято 23 жовтня: що потрібно зробити в цей особливий день, у кого день ангела
Свято 23 жовтня: що потрібно зробити в цей особливий день, у кого день ангела