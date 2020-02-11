Призовникам приготували приємний сюрприз

Призовникам в Україні приготували важливу новину. Тепер в армію молодих людей не будуть забирати прямо з вулиць. Міністерство оборони повідомило, що практика , коли хлопців забирали з вулиць і кафе є абсолютно незаконною.

Також у міністерстві планують боротися з хабарами за відстрочку від армії. Про це повідомив глава оборонного відомства в ефірі "Свободи слова".

"Ми скасуємо практику, яка була незаконною, коли юнаків закликали на вулицях, в клубах, в чергах. Такі практики були, особливо у великих містах",

– сказав міністр.

За словами міністра, Уряд затвердить нормативний акт з питання строкової служби в армії юнаків 18-19 років. Призовники, яким не виповнилося 20 років, отримають можливість служити в ЗСУ тільки при наявності письмової заяви.

"Ми видамо розпорядження, я його підписав і передав на узгодження в Кабмін. Там буде чітко зазначено, що лише за письмовою заявою в 18-19 років. Дійсно буде нормативний акт, який буде чітко вказувати про те, що ніякого обов'язкового призову з 18 років не буде", – сказав глава Міноборони.