Призов в армію 2021: кому в Україні надається відстрочка

Сьогодні, 24 лютого, президент України Володимир Зеленський підписав указ №71/2021 "Про звільнення в запас військовослужбовців строкової військової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2021 році".

Про це йдеться на сайті президента .

Згідно з документом, призов громадян України на строкову військову службу буде проведено протягом квітня-червня та протягом жовтня-грудня 2021 року.

Призовні комісії почнуть роботу 1 квітня і 1 жовтня 2021 року відповідно. Підготовчі заходи до проведення призову будуть починатися з 1 березня та 1 вересня 2021 року.

Відстрочка надається громадянам, які навчаються:

у закладах загальної середньої освіти III ступеня та професійної (професійно-технічної) освіти з денною формою навчання;

у закладах професійної передвищої освіти з денною формою навчання, у тому числі під час отримання початкового рівня (короткого циклу) і першого (бакалаврської) рівня вищої освіти за програмами ступеневої системи освіти;

у закладах професійної передвищої та/або вищої освіти за денною формою навчання, у тому числі під час здобуття наступного ступеня освіти;

у закладах середньої або вищої духовної освіти з денною формою навчання;

в інтернатурі, аспірантурі або докторантурі з відривом або без відриву від виробництва

Крім того, відстрочка від призову на строкову військову службу надається громадянам за сімейними обставинами, для продовження професійної діяльності і за станом здоров'я.

Розгляд питання про призов або надання відстрочки (звільнення) від призову покладається на районні (міські) призовні комісії.