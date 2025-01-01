Эти фамилии в древности получали только самые уважаемые украинцы: в этом списке есть ваша?

В древние времена имена и фамилии не выбирали наугад. Они были своеобразным зеркалом души, отражали добродетели и поступки.

Знали ли вы, что существовали фамилии, которые давали исключительно хорошим людям? Вот перечень таких фамилий, возможно вы знаете такого человека или являетесь таковым сами:

Тихий

Благий

Тишко

Тихенький

Тихун

Делікатний

Ласкавий

Коханий

Субтельний

Мирний

Любий

Мироша

Солодкий

Святий

Добріян

Добрий

Также фамилией "Делікатний" называли спокойных и склонных к миру и согласию людей, а тех, чье сердце было переполнено добротой обычно называли "Слухняний".

Люди, которые отличались справедливым и искренним отношением имели фамилии "Мироша" и "Солодкий".

Также есть фамилии, которые имеют метафорическое значение, например такие, как "Шовковий" и "Оксамитний".

На первый взгляд, может показаться, что фамилии связаны с материалом одежды, однако, это не так. Эти фамилии указывают на то, что человек имеет доброжелательный и мягкий характер.