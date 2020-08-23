Ці ознаки говорять, що у вас сильно ослаблений імунітет

Імунна система людини працює без вихідних і свят, щоб захистить організм від патогенів. Підтримати роботу імунітету можна тільки за допомогою здорового способу життя і правильного харчування. Однак стреси, малорухливий спосіб життя, алкоголь, куріння – послаблюють його і роблять організм більш вразливим перед інфекціями.

Лікарі назвали чотири ознаки, які сигналізують про те, що імунітет ослаблений і не готовий протистояти перед різними інфекціями та вірусами. Про це пише видання "News 18".

Ви хворієте частіше та одужуєте важче. Це очевидна ознака слабкого імунітету. Організм не може протистояти бактеріям, грибкам і вірусам. Експерти стверджують, що якщо ви хворієте на застуди частіше, ніж три рази на рік, то це ознака слабкого імунітету. Також довше заживають травми та порізи. Якщо вам доводиться понад два рази на рік використовувати лікування антибіотиками та бактеріальні інфекції викликають важкі форми хвороби, то це може бути симптомом імунодефіциту.

Постійна перевтома. Якщо ви часто відчуваєте втому і не можете виспатися, то це може бути ознакою того, що імунітет постійно намагається подолати якусь хворобу. Для виконання всіх функцій організму потрібна енергія, а ослабленій імунній системі потрібно більше енергії, ніж зазвичай, щоб продовжувати боротьбу з інфекціями, а це призводить до перевтоми.

Проблеми з травленням. Як стверджують фахівці з Університету Джона Хопкінса, багато в чому імунітет залежить від стану кишківника. Корисні бактерії кишківника виділяють антитіла та інші необхідні для зміцнення імунітету речовини. Якщо є дисбактеріоз, то організм більш схильний до аутоімунних і запальних захворювань. Кишкові бактерії відіграють велику роль у травленні. Якщо у вас часто бувають запори або діарея, то це сигналізує про зниження імунітету.

Виразки в роті. Виразки в роті можуть виникнути по цілому ряду причин, наприклад, механічне пошкодження, коли ви прикусили язика або щоку. А може бути причиною й ослаблений імунітет. Стрес – ще одна з ймовірних причин появи виразок. Відомо, що тривалий стрес є однією з причин ослаблення імунітету.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що лікарі дали прогнози про формування колективного імунітету в українців проти COVID-19.

А також розповідали про те, що медики назвали небезпечний продукт, який прискорює старіння і руйнує імунітет.