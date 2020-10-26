Не визнаємо легітимність: Міхалок відмовився виступати в Білорусі через Лукашенка

Сергій Міхалок разом зі своїми колективами, в яких він задіяний, не буде виступати в Білорусі до повної відміни "злочинного режиму" Олександра Лукашенка.

Він також закликав все світове співтовариство відмовитися від будь-яких контактів з "злочинної хунтою". Про це артист заявив на своїй сторінці в Instagram.

"Всі наші колективи - BRUTTO, ЛЯПІС-98, DREZDEN, КУЛЬТУРА і The Superbullz не будуть виступати в Білорусі до повної зміни злочинного режиму! Ми не визнаємо легітимність А. Лукашенка", - написав Міхалок.

Сергій Міхалок відмовився виступати в Білорусі (фото: instagram.com/sergey.mikhalok)

Він також підкреслив, що разом зі своїми колективами засуджує дії влади і вимагає розглядів і покарання по кожному "епізоду геноциду проти власного народу".

Міхалок закликає до звільнення всіх політичних ув'язнених і проведення нових виборів у Білорусі.

Нагадаємо, білоруська опозиціонерка Вероніка Цепкало звернулася до України через Лукашенка. Вона заявила, що чекає від України невизнання Олександра Лукашенка президентом Білорусі.

Цепкало також висловила надію на нормальні, дружні стосунки між сусідніми державами, в тому числі між Москвою і Києвом.

Раніше Вероніка Цепкало відмовилася визнати російську окупацію Криму.