Призер Олимпийских игр рассказал музею "Голоса мирных" об эвакуации из Харькова

Марина Алексиева - бронзовая призера Олимпийских игр, чемпионка мира и Европы, многократная чемпионка Украины по синхронному плаванию. Она и ее сестра Владислава, тоже чемпионка, в первые дни войны под обстрелами выезжали из Харькова.

"24 февраля утром я очнулась и подумала, что слышу фейерверк. Когда мы поняли, что это выстрелы, были в шоке, не понимая, что делать", - вспоминает Марина.

Несколько дней семья оставалась в квартире, ведь до бомбоубежища было далеко. С высокого этажа очень хорошо слышали и видели все, что происходило в Харькове. Затем отец сестер сказал: "Все, собираемся и уезжаем".

"Это был очень трудный путь. Более 24 часов мы ехали почти без остановок. Были пробки, в которых стоишь на одном месте по полчаса-час. Ты не понимаешь, что происходит. Очень страшно", - делится Марина.

Главный тренер пытался собрать всю команду, которая должна была тренироваться, - впереди был чемпионат мира. В конце концов, встретились во Львове. Затем команду приняла Италия. Российские спортсмены писали Марине: "Это же все во благо, вы что, не понимаете?" Все, что слышала из уст россиян, спортсменка считает чушью. Она, ее сестра и вся команда многое сделали для того, чтобы достойно представить Украину на важных соревнованиях - и стали чемпионками мира.

"Мы очень хотели показать свою силу и мощь, дух украинского народа на чемпионате мира. Летом мы выступили и стали чемпионками мира в двух видах программ. Украинцы - сильнейший народ", - говорит Марина.

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