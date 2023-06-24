Не принимайте просто так! Чем опасен бесконтрольный прием калия йодида

Недавно стали появляться сообщения о риске взрыва россиянами Запорожской АЭС. В связи с этим украинцы массово скупают таблетки калий йодида. Однако употреблять их бесконтрольно не стоит.

Чем это может быть вредно, рассказали на сайте Минздрава.

Зачем пить калий йодида во время выбросов радиации

При авариях на ядерных объектах может выделяться радиоактивный йод. При поступлении в организм он избирательно накапливается в щитовидной железе и приводит к ее облучению и поражению.

Это повышает риск рака щитовидной железы у младенцев, детей и молодых людей много лет спустя после действия радиации. Единственный препарат для эффективного предотвращения радиационного поражения щитовидной железы содержит калий йодид.

Когда человек принимает нужное количество калий йодида в нужное время, это может помочь заблокировать щитовидную железу от поглощения I-131: он поглощает калий йодид, и нет места для радиоактивных веществ.

Однако калий йодид полезный только в отдельных ситуациях, в конкретных дозах и для определенных групп людей. Так что принимать его "на всякий случай" нельзя, ведь он может навредить здоровью.

Как обнаружить передозировку калий йодидом

К побочным эффектам неконтролируемого приема стабильного йода относят:

сыпь на коже

воспаление слюнных желез с отеком и болью, частичной потерей вкуса и сухостью во рту

желудочно-кишечные расстройства (тошнота, диарея)

серьезные аллергические реакции (лихорадка и боли в суставах, отек частей тела (лицо, губ, язык, горло, рук или ног), проблемы с дыханием, говорением или глотанием; хрипы или одышку)

расстройства сердечно-сосудистой системы (нарушение сердечного ритма, тахикардия, фибрилляция предсердий)

расстройства нервной системы (возбуждение, дрожь, тремор рук)

зоб - увеличение размеров щитовидной железы

потеря массы тела

гиперфункция щитовидной железы

снижение функции щитовидной железы, опасное снижением частоты пульса, артериального давления

Помимо всего вышеперечисленного существует даже риск смерти.

Не употребляйте калий йодид, если не получили соответствующего указания от органов здравоохранения или ГСЧС.