Принимать душ во время грозы смертельно опасно. И вот почему
Часто люди думают, что пережидая грозу в помещении, им ничего не угрожает. Но такие простые процедуры как мытье рук или поход в душ могут быть крайне опасными, если за окном гремит и бьет молния.
Об этом пишет СNN.
Почему нельзя принимать душ во время грозы
Молния может проходить через водопровод, поэтому во время грозы не следует принимать душ, мыть руки или посуду. Об этом предостерегают в Центре контроля и профилактики заболеваний США.
Риск прохождения молнии через сантехнику может быть меньше с пластиковыми трубами, чем в сравнении с металлическими. Однако лучше избегать любого контакта с водопроводом и проточной водой во время грозы, чтобы уменьшить риск получить удар.
Однако это не единственная опасность, когда вы находитесь в помещении. Держитесь как можно дальше от подъездов и балконов, не приближайтесь к окнам и дверям. Также не стоит ложиться на бетонный пол и опираться на бетонные стены.
"Не используйте ничего, что подключено к розетке, например компьютеры или другое электронное оборудование. На время грозы откажитесь от проводных телефонов. Сотовые и беспроводные телефоны - безопасны, если они не подключены к розетке через зарядное устройство", - отмечают в Центре.
Какие могут быть последствия от удара молнии
"Во время возникновения молнии воздух вокруг нагревается до 50 000 градусов по Фаренгейту, что в 5 раз жарче, чем на поверхности Солнца. Сразу после вспышки воздух охлаждается и быстро сжимается. Это быстрое расширение и сужение образует звуковую волну, которую мы слышим как гром", - объясняет американская Национальная служба погоды.
Молния может убить разными способами. По словам Центра контроля и профилактики заболеваний США, прямой удар чаще всего приводит к летальному исходу. Но возможны поражения кожи и ожоги.
Повреждения мозга, мышц и глаз могут возникнуть, если прикоснутся к автомобилю или металлическому предмету в момент удара молнии в них.
Ток также может проходить сквозь землю, отбиваться от человека или предмета и даже уходить вверх от предметов, которые стоят на земли.
Как рассчитать насколько близко к вам молния
Вы можете рассчитать расстояние между вами и молнией, но делайте это из безопасного места.
Посчитайте сколько секунд проходит от вспышки молнии до грохота грома. Разделите полученное число на 3 и узнаете расстояние до молнии (в километрах). Например, если прошло 6 с, это означает, что эпицентр грозы находится в 2 км от вас.
Как вести себя во время грозы, если вы находитесь на улице (фото: naurok.com.ua)
Где опаснее всего пережидать грозу
Большинство смертей и травм происходит, когда люди находятся на улице. В США около 180 человек в год получают травмы от ударов молнии, и 10% людей, пораженных молнией, погибают каждый год. Те, кто работает на улице, подвергаются наибольшему риску.
Если вас застала гроза на улице, то не ложитесь на землю. Молния вызывает электрические токи в верхней части земли, которые могут быть смертельными на расстоянии более 30 м. Зайдите в помещение, поскольку ни одно место на улице не безопасно.
Избегайте всего, что повышает риск поражения молнией, например нахождение вблизи высоких деревьев. Если рядом нет надежных укрытий, присядьте в позу, похожую на мяч: поставьте ноги вместе, присядьте низко, опустите голову и закройте уши. Но помните, что это крайняя мера - сначала попробуйте найти надежное укрытие.
Также отметим, что мировая статистика констатирует: ежегодно на планете погибает примерно 6 тыс. человек от ударов молнии, а 240 тыс. получают травмы.
Ранее мы рассказали о том, как нужно вести себя во время грозы.
Читайте также о том, что будет с человеком, который выживет после удара молнии.