Принимать душ во время грозы смертельно опасно. И вот почему

Часто люди думают, что пережидая грозу в помещении, им ничего не угрожает. Но такие простые процедуры как мытье рук или поход в душ могут быть крайне опасными, если за окном гремит и бьет молния.

Почему нельзя принимать душ во время грозы

Молния может проходить через водопровод, поэтому во время грозы не следует принимать душ, мыть руки или посуду. Об этом предостерегают в Центре контроля и профилактики заболеваний США.

Риск прохождения молнии через сантехнику может быть меньше с пластиковыми трубами, чем в сравнении с металлическими. Однако лучше избегать любого контакта с водопроводом и проточной водой во время грозы, чтобы уменьшить риск получить удар.

Однако это не единственная опасность, когда вы находитесь в помещении. Держитесь как можно дальше от подъездов и балконов, не приближайтесь к окнам и дверям. Также не стоит ложиться на бетонный пол и опираться на бетонные стены.

"Не используйте ничего, что подключено к розетке, например компьютеры или другое электронное оборудование. На время грозы откажитесь от проводных телефонов. Сотовые и беспроводные телефоны - безопасны, если они не подключены к розетке через зарядное устройство", - отмечают в Центре.

Какие могут быть последствия от удара молнии

"Во время возникновения молнии воздух вокруг нагревается до 50 000 градусов по Фаренгейту, что в 5 раз жарче, чем на поверхности Солнца. Сразу после вспышки воздух охлаждается и быстро сжимается. Это быстрое расширение и сужение образует звуковую волну, которую мы слышим как гром", - объясняет американская Национальная служба погоды.

Молния может убить разными способами. По словам Центра контроля и профилактики заболеваний США, прямой удар чаще всего приводит к летальному исходу. Но возможны поражения кожи и ожоги.

Повреждения мозга, мышц и глаз могут возникнуть, если прикоснутся к автомобилю или металлическому предмету в момент удара молнии в них.

Ток также может проходить сквозь землю, отбиваться от человека или предмета и даже уходить вверх от предметов, которые стоят на земли.

Как рассчитать насколько близко к вам молния

Вы можете рассчитать расстояние между вами и молнией, но делайте это из безопасного места.

Посчитайте сколько секунд проходит от вспышки молнии до грохота грома. Разделите полученное число на 3 и узнаете расстояние до молнии (в километрах). Например, если прошло 6 с, это означает, что эпицентр грозы находится в 2 км от вас.

Как вести себя во время грозы, если вы находитесь на улице (фото: naurok.com.ua)

Где опаснее всего пережидать грозу

Большинство смертей и травм происходит, когда люди находятся на улице. В США около 180 человек в год получают травмы от ударов молнии, и 10% людей, пораженных молнией, погибают каждый год. Те, кто работает на улице, подвергаются наибольшему риску.

Если вас застала гроза на улице, то не ложитесь на землю. Молния вызывает электрические токи в верхней части земли, которые могут быть смертельными на расстоянии более 30 м. Зайдите в помещение, поскольку ни одно место на улице не безопасно.

Избегайте всего, что повышает риск поражения молнией, например нахождение вблизи высоких деревьев. Если рядом нет надежных укрытий, присядьте в позу, похожую на мяч: поставьте ноги вместе, присядьте низко, опустите голову и закройте уши. Но помните, что это крайняя мера - сначала попробуйте найти надежное укрытие.

Также отметим, что мировая статистика констатирует: ежегодно на планете погибает примерно 6 тыс. человек от ударов молнии, а 240 тыс. получают травмы.