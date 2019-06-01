ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Звик до самотності: Добринін приголомшив заявою

STYLERТелешоу    01.06.2019 - 11:30
Звик до самотності: Добринін приголомшив заявою
Микита Добринін (фото: facebook.com/nikitadobrynin)

Холостяк розповів про особисте життя після проекту

Микита Добринін назвав ім'я переможниці 24 травня, якою стала учасниця з Києва Дар'я Квіткова. 31 травня екс-холостяк розповів, що відбувається в особистому житті, а також зробив важливу заяву в соцмережі Facebook.

"Раніше я думав, що вже звик до самотності. І зараз я щасливий зустріти тебе, неймовірну, мудру, легку дівчину, яка переконала мене у зворотному.
Досі дивуюся, як швидко пролетіли останні півроку. Пам'ятаєш, як все це час ми таємно зустрічалися, літали різними рейсами, приїжджали додому з різницею в десять хвилин, щоб нас ніхто не засік, як їздили в машині в чорних окулярах і просто посміхалися у відповідь, коли нас питали: чим закінчився проект "Холостяк"?" - написав Добринін.

Звик до самотності: Добринін приголомшив заявоюФото: (facebook.com/nikitadobrynin)

Також він зазначив, що не планує рахуватися з думкою оточуючих, оскільки сам факт того, що їм вдалося зберегти відносини після проекту є першочергово важливим.

Раніше Холостяк також шокував несподіваним рішенням.

Ми розповідали про те, що екс-учасниця Холостяк розговорилася після проекту. Також вона розповіла, що не дивилася останній випуск зі своєю участю, так як їй соромно через власні жарти.

Холостяк 9: що відомо про обраницю Добриніна (фото) До сім'ї готовий: екс-холостяк зробив зізнання про особисте життя
Новини України Холостяк
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся