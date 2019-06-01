Звик до самотності: Добринін приголомшив заявою

Микита Добринін (фото: facebook.com/nikitadobrynin)

Холостяк розповів про особисте життя після проекту

Микита Добринін назвав ім'я переможниці 24 травня, якою стала учасниця з Києва Дар'я Квіткова. 31 травня екс-холостяк розповів, що відбувається в особистому житті, а також зробив важливу заяву в соцмережі Facebook.

"Раніше я думав, що вже звик до самотності. І зараз я щасливий зустріти тебе, неймовірну, мудру, легку дівчину, яка переконала мене у зворотному.

Досі дивуюся, як швидко пролетіли останні півроку. Пам'ятаєш, як все це час ми таємно зустрічалися, літали різними рейсами, приїжджали додому з різницею в десять хвилин, щоб нас ніхто не засік, як їздили в машині в чорних окулярах і просто посміхалися у відповідь, коли нас питали: чим закінчився проект "Холостяк"?" - написав Добринін.

Фото: (facebook.com/nikitadobrynin)

Також він зазначив, що не планує рахуватися з думкою оточуючих, оскільки сам факт того, що їм вдалося зберегти відносини після проекту є першочергово важливим.

Раніше Холостяк також шокував несподіваним рішенням.

Ми розповідали про те, що екс-учасниця Холостяк розговорилася після проекту. Також вона розповіла, що не дивилася останній випуск зі своєю участю, так як їй соромно через власні жарти.