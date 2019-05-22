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Звички, які допоможуть зберегти життя: Супрун зробила важливе нагадування про рак


Супрун пояснила, що деякі корисні звички істотно знижують ризик виникнення раку

Уляна Супрун відреагувала на історію журналістки Яніни Соколової про те, як їй вдалося перемогти рак і написала, що практично у кожного українця є близький родич, знайомий або друг, який стикався з онкологією. Вона зазначила на своїй сторінці в Facebook, що в Україні не прийнято говорити про рак і тому пацієнти рідко діляться своїми історіями з громадськістю.

Уляна Супрун розповіла, що в системі охорони здоров'я найближчим часом плануються масштабні зміни, щоб хворі на рак могли отримати ефективне і доступне лікування.

Уляна Супрун (РБК-Україна)

Також вона нагадала українцям про те, що існують звички, які зменшують ризик захворіти на онкологічні захворювання:

  • Уникайте сонячних опіків, тривалого перебування на сонці, засмаги і особливо соляріїв. Фонд раку шкіри рекомендує кожному, незалежно від кольору шкіри, використовувати сонцезахисний крем не тільки в період спеки, але й протягом усього року. Це істотно знижує ймовірність розвитку раку шкіри, а також появу зморшок та сухості шкіри.
  • Вчасно робіть щеплення. Наприклад, своєчасна вакцинація від вірусу гепатиту В може запобігти раку печінки, якщо не буде інших факторів ризику (наприклад, надмірного вживання алкоголю). Вакцинація від вірусу папіломи майже повністю захищає від розвитку раку шийки матки у жінок і раку гортані у чоловіків.
  • Відмовтеся від шкідливих звичок. Чим менше алкоголю ми споживаємо, тим менше ймовірність ряду типів раку-молочної залози, печінки, підшлункової залози, прямої кишки. Куріння, особливо у генетично схильних людей, в пізньому віці може викликати рак легенів, а також збільшувати ймовірність інших типів раку стравоходу, гортані, ротової порожнини, горла, нирок, сечового міхура).
  • Слідкуйте за раціоном. Сьогодні навіть говорять про протипухлинну дієту. Вона включає в себе моркву, помідори, ожину, малину, горіхи, синій виноград, яблука, і всі різновиди капусти. Такі овочі та фрукти захищають наш організм від вільних радикалів і токсинів, які можуть викликати рак.
  • Дотримуйтесь правил безпеки на виробництві і в сільському господарстві. Правильно транспортуйте, зберігайте і слідкуйте за дозуванням потенційно шкідливих для людини речовин, наприклад, пестицидів. Це суттєво захищає від дії хімічних канцерогенів.
  • Регулярно проходьте обстеження і консультуйтеся з лікарем.

"Якщо ви ще не почали вести спосіб життя, що зменшує ризик захворіти на рак - подумайте про це. Пам'ятайте, профілактика раку дає на 50% більше шансів не захворіти", - резюмувала Супрун.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Супрун розвіяла міфи про таблетки і уколи.

А також ми повідомляли про те, що Уляна Супрун розповіла про сумну статистику кору в Україні.

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