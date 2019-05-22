Звички, які допоможуть зберегти життя: Супрун зробила важливе нагадування про рак

Уляна Супрун відреагувала на історію журналістки Яніни Соколової про те, як їй вдалося перемогти рак і написала, що практично у кожного українця є близький родич, знайомий або друг, який стикався з онкологією. Вона зазначила на своїй сторінці в Facebook, що в Україні не прийнято говорити про рак і тому пацієнти рідко діляться своїми історіями з громадськістю.

Уляна Супрун розповіла, що в системі охорони здоров'я найближчим часом плануються масштабні зміни, щоб хворі на рак могли отримати ефективне і доступне лікування.

Уляна Супрун (РБК-Україна)

Також вона нагадала українцям про те, що існують звички, які зменшують ризик захворіти на онкологічні захворювання:

Уникайте сонячних опіків, тривалого перебування на сонці, засмаги і особливо соляріїв. Фонд раку шкіри рекомендує кожному, незалежно від кольору шкіри, використовувати сонцезахисний крем не тільки в період спеки, але й протягом усього року. Це істотно знижує ймовірність розвитку раку шкіри, а також появу зморшок та сухості шкіри.

Вчасно робіть щеплення. Наприклад, своєчасна вакцинація від вірусу гепатиту В може запобігти раку печінки, якщо не буде інших факторів ризику (наприклад, надмірного вживання алкоголю). Вакцинація від вірусу папіломи майже повністю захищає від розвитку раку шийки матки у жінок і раку гортані у чоловіків.

Відмовтеся від шкідливих звичок. Чим менше алкоголю ми споживаємо, тим менше ймовірність ряду типів раку-молочної залози, печінки, підшлункової залози, прямої кишки. Куріння, особливо у генетично схильних людей, в пізньому віці може викликати рак легенів, а також збільшувати ймовірність інших типів раку стравоходу, гортані, ротової порожнини, горла, нирок, сечового міхура).

Слідкуйте за раціоном. Сьогодні навіть говорять про протипухлинну дієту. Вона включає в себе моркву, помідори, ожину, малину, горіхи, синій виноград, яблука, і всі різновиди капусти. Такі овочі та фрукти захищають наш організм від вільних радикалів і токсинів, які можуть викликати рак.

Дотримуйтесь правил безпеки на виробництві і в сільському господарстві. Правильно транспортуйте, зберігайте і слідкуйте за дозуванням потенційно шкідливих для людини речовин, наприклад, пестицидів. Це суттєво захищає від дії хімічних канцерогенів.

Регулярно проходьте обстеження і консультуйтеся з лікарем.

"Якщо ви ще не почали вести спосіб життя, що зменшує ризик захворіти на рак - подумайте про це. Пам'ятайте, профілактика раку дає на 50% більше шансів не захворіти", - резюмувала Супрун.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Супрун розвіяла міфи про таблетки і уколи.

А також ми повідомляли про те, що Уляна Супрун розповіла про сумну статистику кору в Україні.