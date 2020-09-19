Звички, які нас вбивають: більше ніж алкоголь і куріння

У сучасному суспільстві вважається, що найбільш згубні звички людини – це пристрасть до алкогольних напоїв і куріння. Однак є повсякденні шкідливі звички, які людина робить щодня і навіть не здогадується, наскільки вони згубно впливають на його життя.

Фахівці назвали топ-5 згубних звичок, які дуже негативно позначаються на здоров'ї людини та здатні призвести до виникнення різних захворювань. Про це пише Ukr.Media.

Сидячий спосіб життя

Навіть якщо ви любите спорт і при цьому більшу частину життя проводите дня в сидячому положенні, то це негативно впливає на організм. Це шкодить фігурі й здоров'ю в цілому. Дослідження показують, що у пасивних частіше виникають рак молочних залоз, товстої кишки, простати та легенів. Як виправити: робити під час роботи перерви на 10-15 хвилин, щоб походити або присідання, зробити зарядку.

Неправильне харчування: багато м'яса і сиру

У тваринних білках міститься гормон, який сприяє зростанню ракових клітин. Якщо ви будете вживати багато таких білків, то ризик отримати онкологічне захворювання підвищується в чотири рази. Як виправити: замініть деякі продукти з тваринними білками на вегетаріанський білок. Після 65 років людина може є тваринний білок частіше, оскільки гормон, який впливає на ріст ракових клітин, знижує свою працездатність.

Неправильна рослинна олія

Якщо ви неправильно підбираєте рослинну олію для приготування продуктів, то ризикуєте викликати навіть запалення дихальних шляхів. Наприклад, рослинна олія при високих температурах виробляє альдегіди, які дуже шкідливі для організму. Як виправити: використовуйте різне масло. Оливкова олія не підходить для високих температур, але чудово підходить для смаження при низьких. Масло авокадо – найоптимальніше для смаження при високих температурах. Обов'язково включайте витяжку або відкривайте вікна. І постарайтеся рідше смажити продукти, вибирайте варіння або тушкування.

Засмага в солярії

Навіть куріння приносить менше шкоди й має більш низький ризик виникнення раку, ніж засмага в солярії. Як виправити: полюбіть свою бліду шкіру. Якщо ви хочете виглядати більш засмаглим – їжте моркву і томати. У цих продуктах багато каротиноїдів, які здатні змінити колір шкіри природним шляхом.

Постійний недосип

Це найшкідливіша звичка сучасного суспільства. Хронічне недосипання викликає високий кров'яний тиск, серцеві напади, інсульти, ожиріння, а також безліч інших проблем зі здоров'ям. Неякісний сон, який постійно переривається, може призвести до зростання ракових пухлин. Як виправити: якщо відчуваєте, що вам не вистачає сну, то знайдіть час для відпочинку. Якщо вас мучить безсоння – сходіть до лікаря.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що названі найнебезпечніші фрукти для здоров'я людини.

А також розповідали про те, що фахівці назвали найшкідливіші сніданки, які можуть підірвати здоров'я.