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Прив'язали ланцюгом до дерева та били: киянка врятувала собаку від гицелів

Автор: Анна Шиканова

У Києві жінка відбила собаку у трьох шкуродерів і врятувала їй життя

У Києві жінка відбила покаліченого пса у шкуродерів і врятувала йому життя. Вона натрапила на трьох чоловіків у лісопосадці, де вони прив'язали тварину до дерева ланцюгами та били його.

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Троє чоловіків прив'язали собаку ланцюгом до дерева, били її, а потім ножем перерізали горло. Випадкова перехожа побачила ці звірячі тортури, розігнала зловмисників і врятувала пса. Жертву гицелів назвали Куртом. Подробиці розповіли у сюжеті ТСН.

"Олена займається собачкою другу добу. І все ворожить, де він був і що пережив. Два дні тому Курта у лісі випадково помітила сусідка Олени - безсилого, прив'язаного ланцюгом і з перерізаним горлом, який лежав на землі. Поруч були троє чоловіків, які палили багаття. Як тільки побачили жінку, вони зібрали речі та пішли геть", - йдеться в сюжеті.

Жінка відвезла собаку до ветеринарів. Загрози для його життя вже немає. За оцінкою медиків, псу не більше ніж рік.

Злочинців поки впізнати не вдалося. Відомо, що це молоді люди, близько 30 років і за словами місцевих, вони якийсь час жили в тому районі, їх неодноразово бачили в цій лісопосадці.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Рівному впіймали господаря пса, який бив собаку ногами в живіт.

А також розповідали про те, що в Києві шкуродери бездомних собак вбивали та з'їдали їх.

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