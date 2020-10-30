Бив ногами в живіт: у Рівному господар жорстоко знущався над собакою

У Рівному знущалися над собакою (колаж РБК-Україна)

Поліція Рівне затримала п'яного власника тварини

В Рівному поліцейські затримали чоловіка, який знущався над своєю собакою. Власник бив тварину ногами в живіт. Сам він перебував у стані алкогольного сп'яніння. Жахливий інцидент стався в центрі міста, на вулиці Чорновола. Як повідомляє прес-служба поліції Рівненської області, собака була прив'язана до паркану.

На знущання над твариною не могли просто так дивитися проходячі повз люди. Коли патрульні прибули на місце події, порушника порядку вже тримали чоловіки, а натовп з співчутливих перехожих окружив прив'язану собаку.

Господар чотириногого друга перебував центрі Рівного з явними ознаками алкогольного сп'яніння, вів себе агресивно, кричав, чіплявся до перехожих, лаявся і не реагував на зауваження. 45-річного чоловіка затримали, наділи наручники і доставили у відділок для складання матеріалів. Результат огляду - 3,14 проміле алкоголю в крові.

Наголошується, що собака дуже ніжна і ласкава. Її зараз передали волонтерам. В коментарях люди зазначили, що це вже не перша ситуація з садистом і собакою. До цього у нього була інша тварина, над якою він знущався.

В Рівному чоловік знущався над собакою (фото: facebook.com/rivnepolice)

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