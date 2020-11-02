У Києві невідомі різали і їли собак: інцидент викликав суперечку в мережі
Київ, Понеділок 02 листопада 2020 16:58
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Собака (колаж: РБК-Україна)
У спальному районі Києва люди увивали собак заради їжі
У Києві на цих вихідних невідомі зарізали кілька собак, щоб їх з'їсти. Чоловіки були помічені в лісосмузі столичного мікрорайону Воскресенка.
Очевидці зняли на камеру двох чоловіків, але, коли вони побачили, що їх знімають, швидко зібрали речі і втекли. Про це повідомляє "Київ Оперативний" на своїй сторінці в Facebook.
Користувачі мережі бурхливо відреагували на цей інцидент. При цьому деякі вважають, що немає нічого такого у тому, що люди їдять собак. Адже деякі додають у свій раціон м'ясо свині чи корови.
- А що їм можна пред'явити? Вони ж не їли людину. Хіба що вони, може, вкрали цю собаку;
- Божевільний будинок якийсь коїться;
- Я щось пропустив? У нас вже заборонено їсти тварин?
- А що не так? А якби вони різали порося, то були б молодцями? Тобто купуючи в магазині м'ясо ви думаєте воно таке виросло на грядці? Ні, це живу тварину вбили, причому жорстоко вбили;
- Ну і нехай їдять, якщо жерти нічого;
- Моральні виродки;
- Відправте їх в Корею;
- Собака - цуцик, домашня, швидше за все загубилась, вся побита, але, поки жива. Спостерігають її ветеринари;
- Швидше за все це бомжі і хтось з них хворий на туберкульоз. Чомусь побутує думка, що собаче м'ясо і жир лікують цю хворобу. Страшно, але це не перший випадок.
Нагадаємо, у Рівному господар жорстоко знущався з собаки і бив її ногами в живіт.
Ми також писали про те, що у Житомирі жінка жорстоко знущалася з собаки. Вона вивісила тварину у вікно.
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