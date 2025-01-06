Поздравления с Крещением, которые тронут сердца, в прозе и стихах

Праздник Крещения 6 января - это особый день для каждого христианина. В этот день мы очищаемся духовно, восстанавливаем силы и верим в лучшее будущее. А еще это прекрасная возможность выразить свои чувства родным, друзьям и коллегам.

РБК-Украина (проект Styler) предлагает короткие красивые поздравления с Крещением, которые можно отправить в Viber, Telegram или просто в СМС.

Поздравления с Крещением в прозе

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Пусть святая вода смоет все невзгоды, а в вашем сердце воцарится мир, покой и любовь. Желаю крепкого здоровья, счастья и Божьей благодати!

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С Крещением! Пусть святая вода смоет все невзгоды и принесет в вашу жизнь мир и благополучие.

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Поздравляю с Крещением Господним! Желаю крепкого здоровья, неисчерпаемой энергии и Божьей благодати.

Открытка к Крещению (изображение: РадиоТрек)

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С Крещением! Желаю, чтобы в твоей жизни всегда было место для чудес и доброты.

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Пусть Господь оберегает вас и вашу семью от всех бед и невзгод. С праздником!

С Крещением! Желаю, чтобы ваша жизнь была наполнена светом и радостью.

Поздравления с Крещением в открытках (изображение: Жіночий журнал "Ліза")

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Пусть святая вода смоет все печали и заботы. С праздником!

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С Крещением Господним! Желаю, чтобы в вашем доме всегда царил уют и тепло.

Пусть святая вода смоет все печали и заботы. С праздником!

Поздравления с Крещением в стихах

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Водохреще - свято світле,

Нехай душа твоя розквітне.

Открытка к Крещению (изображение: РадіоТрек)

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Нехай вода свята омиє

Всі смутки і печалі.

І в серці вашому завжди

Палка любов палає.

Поздравления с Крещением в открытках (изображение: РадіоТрек)

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Водохреще світле нині,

Хай радість буде у родині!

Нехай Господь благословляє,

Від бід і зла охороняє.

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На Водохреще у цей час

Молитва щира йде до вас.

Благословення у ваш дім,

Щоб мир настав у світі всім.

Открытка к Крещению (изображение: РадіоТрек)

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З Водохрещем!

В здоров’ї, радості й добрі

Нехай проходять ваші дні!

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Сьогодні день святий, чудовий,

Хай шлях твій буде чистий й довгий.

Вода Йорданська хай спасе

І щастя в дім твій принесе!

Открытка к Крещению (изображение: РадіоТрек)

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Хай Господь вас оберігає,

Всі тривоги і біль забирає.

З Водохрещем!

Поздравления с Крещением в открытках (изображение: РадіоТрек)

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З Водохрещем!

Хай Божа ласка вас огортає,

Від горя й зла захищає.