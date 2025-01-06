Поздравления с Крещением, которые тронут сердца, в прозе и стихах
Праздник Крещения 6 января - это особый день для каждого христианина. В этот день мы очищаемся духовно, восстанавливаем силы и верим в лучшее будущее. А еще это прекрасная возможность выразить свои чувства родным, друзьям и коллегам.
РБК-Украина (проект Styler) предлагает короткие красивые поздравления с Крещением, которые можно отправить в Viber, Telegram или просто в СМС.
Поздравления с Крещением в прозе
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Пусть святая вода смоет все невзгоды, а в вашем сердце воцарится мир, покой и любовь. Желаю крепкого здоровья, счастья и Божьей благодати!
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С Крещением! Пусть святая вода смоет все невзгоды и принесет в вашу жизнь мир и благополучие.
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Поздравляю с Крещением Господним! Желаю крепкого здоровья, неисчерпаемой энергии и Божьей благодати.
Открытка к Крещению (изображение: РадиоТрек)
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С Крещением! Желаю, чтобы в твоей жизни всегда было место для чудес и доброты.
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Пусть Господь оберегает вас и вашу семью от всех бед и невзгод. С праздником!
С Крещением! Желаю, чтобы ваша жизнь была наполнена светом и радостью.
Поздравления с Крещением в открытках (изображение: Жіночий журнал "Ліза")
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Пусть святая вода смоет все печали и заботы. С праздником!
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С Крещением Господним! Желаю, чтобы в вашем доме всегда царил уют и тепло.
Пусть святая вода смоет все печали и заботы. С праздником!
Поздравления с Крещением в стихах
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Водохреще - свято світле,
Нехай душа твоя розквітне.
Открытка к Крещению (изображение: РадіоТрек)
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Нехай вода свята омиє
Всі смутки і печалі.
І в серці вашому завжди
Палка любов палає.
Поздравления с Крещением в открытках (изображение: РадіоТрек)
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Водохреще світле нині,
Хай радість буде у родині!
Нехай Господь благословляє,
Від бід і зла охороняє.
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На Водохреще у цей час
Молитва щира йде до вас.
Благословення у ваш дім,
Щоб мир настав у світі всім.
Открытка к Крещению (изображение: РадіоТрек)
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З Водохрещем!
В здоров’ї, радості й добрі
Нехай проходять ваші дні!
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Сьогодні день святий, чудовий,
Хай шлях твій буде чистий й довгий.
Вода Йорданська хай спасе
І щастя в дім твій принесе!
Открытка к Крещению (изображение: РадіоТрек)
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Хай Господь вас оберігає,
Всі тривоги і біль забирає.
З Водохрещем!
Поздравления с Крещением в открытках (изображение: РадіоТрек)
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З Водохрещем!
Хай Божа ласка вас огортає,
Від горя й зла захищає.
Кстати, ранее мы писали о главных молитвах, которые стоит прочитать на Крещение.
А также рассказывали, почему важен праздник Крещения и Богоявления.
При написании материала использовались такие источники: сайт ПЦУ, РадіоТрек, Жіночий журнал "Ліза".