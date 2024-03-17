RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Поздравления с Прощенным воскресеньем для родных, друзей и коллег

Поздравления с Прощенным воскресеньем (фото: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Прощенное воскресенье в христианской традиции - время примирения, прощения грехов и очищение души перед Великим постом.

РБК-Украина (проект Styler) называет несколько причин, почему в этот праздник следует поздравлять друзей и знакомых, а также предлагает несколько вариантов поздравлений в стихах и СМС.

При написании материала использовались следующие материалы: сайт ПЦУ, христианский портал КІРІОС.

Поздравления с Прощенным воскресеньем в СМС

  • Пусть Прощенное воскресенье укрепляет вашу веру и наполняет сердце любовью и миром.
  • Желаю вам духовного очищения и покоя в это время перед Великим постом.
  • Пусть Господь примет ваши молитвы и пожелания в Прощенное воскресенье, наполняя жизнь благодатью.
  • Желаю находить силы прощать и строить мир в своем сердце и вокруг себя.
  • Желаю тебе много благословенных моментов, света и надежды в этот день примирения.
  • Желаю тебе внутреннего обогащения души и глубокого познания Божьей милости и любви.
  • Счастливого Прощенного воскресенья! Пусть ваши молитвы будут услышаны, а душа наполнится светом и теплом.
  • Пусть милость Божия сопровождает тебя во всех действиях и решениях в течение всего года!

Поздравления с Прощенным воскресеньем в стихах на украинском языке

Очистимо розум і душу
Прощення попросим у всіх
Й Господь наш великодушний
Нам теж пробачить гріх
 
***
 
Я від душі прошу пробачення
За біль за відчай і за рани
За слова свої необачні
За всі помилки та обмани!
 
***
 
У Прощену неділю
Пробач мене друже
Я каюся і вірю  
Ти теж шляхетний дуже
 
***
 
Від душі вам бажаю
Любові миру й процвітання
Вас за все я прощаю
Приймайте в цей день вітання!
 
***
 
Прошу прощення у всіх
З ким в житті перетинались
Берегти образи - гріх
Вибачте, як ображались.
 
***
 
Всіх в святу неділю
Господь велів прощати
Добро творити й світлом
Життя прикрашати!

Почему нужно поздравлять с Прощенным воскресеньем

Проявляем заботу. Прощенное воскресенье - это время показать свою заботу и поддержку друзьям и близким в их духовной практике.

Общая традиция. Поздравление с Прощенным воскресеньем отражает наше вовлечение в общие традиции и ценности народа.

Духовный рост. Слова поздравлений могут вдохновлять друзей и близких на духовное развитие, мир в сердце и поиск примирения.

Выражаем уважение. Это возможность проявить внимание к верующим и показать, что важные духовные события для них важны и для нас.

Создаем атмосферу добра и милосердия. Прощенное воскресенье - время делиться любовью, милосердием и прощением, и поздравления помогают создать такую атмосферу.

Итак, поздравляя родных, друзей и коллег с Прощенным воскресеньем, мы выражаем свое внимание и желание добра и мира на их жизненном пути.

Раньше мы уже рассказывали, когда Пасха в 2024 году.

Кроме того, недавно синоптик рассказал, какой будет погода до конца марта.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПраздникиПраздники Украины