Приватизация земли в 2024 году: кто из украинцев рискует потерять свою "собственность"

Приватизация земли в 2024 году

"Приватизация земли все еще приостановлена. Ее можно приватизировать, только если на ней уже стоит ваша недвижимость и она должным образом оформлена. Если у вас есть Сертификат на пай, а вы до сих пор его не приватизировали, то это нужно сделать до конца 2024 года, потому что уже со следующего года невостребованные паи будут считаться как такими, которые не имеют хозяина и их возвратят громадам", - говорит адвокат.

Если у вас есть государственный акт на землю, но нет кадастрового номера - то обязательно сделайте его, потому что без него ваш земельный участок считается незарегистрированным.

"А это значит, что для государства его не существует. Если у вас есть и государственный акт на землю и кадастровый номер на нее, но при этом право собственности не внесено в государственный реестр прав на недвижимое имущество - обязательно зарегистрируйте его в этом реестре", - говорит Сащук.

Также юрист отмечает, что пока ваше право собственности не будет зарегистрировано в соответствии с действующим законодательством, вы не сможете ни продать, ни подарить, ни каким-либо другим образом отчуждать эту землю.

Добавим также, что ранее депутаты уже поднимали вопрос о том, чтобы продлить возможность приватизировать землю в 2025 году и дальше за предоставленными Сертификатами, но пока изменений в законодательстве нет и неизвестно будут ли.