ПриватБанк сделал важное заявление о платежных картах украинцев: что нужно знать

Теперь клиентам не нужно перевыпускать карты для выплат, потому что они будут работать еще 24 месяца до того срока, который указан на карте.

То есть если ваша карта перестает быть действительной в ноябре 2023 года, то ее срок автоматически продолжается до ноября 2025 года.



С такими картами доступны все те же операции:

оплата в магазинах по POS-терминалу

снятие наличных в банкоматах

операции в "Приват24"

пополнение счета любым удобным способом

В то же время для оплат в интернете пользователю нужно создать Digital карту в Приват24 и перечислить на нее средства.

Как переоформить карту

Однако если срок действия вашей карты истек уже давно, вам все же следует оформить новую. Сделать это можно по следующему алгоритму:

через приложение "Приват24" заполните заявление на перевыпуск

в течение часа сотрудник перезвонит и проинформирует о решении банка

получите карту в любом удобном для вас отделении или филиале

Обратите внимание, что опция "Перевыпустить карту" появится в вашем приложении только после того, как ее срок действия истечет.

Вы также можете осуществить перевыпуск карты без посещения банка. Для этого необходимо заказать доставку курьерской службой.

Услуга перевыпуска карты абсолютно бесплатная и доступна для всех клиентов.

В учреждении уверяют, что замена карты занимает всего полчаса: 15 минут для подачи заявки и еще 15 минут для получения пластика в отделении.