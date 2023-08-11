ПриватБанк запустил новую акцию, которая поможет украинцам экономить: что известно
ПриватБанк запустил новую акцию "Удачный шоппинг" для своих клиентов, которая поможет им экономить 5% от суммы покупки на онлайн-платформе ROZETKA. Эти условия действуют с 9 августа по 15 сентября 2023 года.
Об этом сообщает ПриватБанк.
Кто и как может воспользоваться акцией
Клиенты ПриватБанка с ИНН в возрасте от 18 лет, имеющие карту Visa "Универсальная"/"Универсальная Gold", оплачивая ими покупки на ROZETKA, могут стать участниками акции.
Как получить скидку 5%:
- перейдите на сайт или в приложение интернет-магазина ROZETKA
- выберите товары продавца ROZETKA на общую сумму от 500 грн
- при оформлении заказа выберите "Оплатить сейчас" и тип оплаты "-5% скидки в случае оплаты от 500 грн картой Visa "Универсальная"/"Универсальная Gold" от ПриватБанка"
- выберите удобный способ доставки
- оплатите заказ картой Visa "Универсальная"/"Универсальная Gold" от ПриватБанка"
При этом не требуется проводить никакой регистрации.
Важно и то, что скидка действует только на товары продавца ROZETKA и только со специальной акционной отметкой.
Акция действует до 15 сентября (скриншот)
Какие преимущества акции
Существенным преимуществом этой акции является то, что скидки действуют на широкий ассортимент товаров для школы. А поскольку украинцы именно сейчас будут скупать канцелярию, рюкзаки и другие вещи для нового учебного года, это позволит им хорошо сэкономить.
При выборе товаров обращайте внимание, чтобы на сайте была специальная отметка об акции от ПриватБанка - в правом верхнем углу должен быть зеленый кружочек с отметкой "Универсальная -5%".
Много товаров для школы можно купить со скидкой (скриншот)
Ранее мы рассказывали о том, что водители могут экономить на топливе с ПриватБанком - условия акции.
Читайте также, что ПриватБанк запустил новую функцию в приложении.