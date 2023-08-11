ПриватБанк запустил новую акцию, которая поможет украинцам экономить: что известно

ПриватБанк запустил новую акцию "Удачный шоппинг" для своих клиентов, которая поможет им экономить 5% от суммы покупки на онлайн-платформе ROZETKA. Эти условия действуют с 9 августа по 15 сентября 2023 года.

Кто и как может воспользоваться акцией

Клиенты ПриватБанка с ИНН в возрасте от 18 лет, имеющие карту Visa "Универсальная"/"Универсальная Gold", оплачивая ими покупки на ROZETKA, могут стать участниками акции.

Как получить скидку 5%:

перейдите на сайт или в приложение интернет-магазина ROZETKA

выберите товары продавца ROZETKA на общую сумму от 500 грн

при оформлении заказа выберите "Оплатить сейчас" и тип оплаты "-5% скидки в случае оплаты от 500 грн картой Visa "Универсальная"/"Универсальная Gold" от ПриватБанка"

выберите удобный способ доставки

оплатите заказ картой Visa "Универсальная"/"Универсальная Gold" от ПриватБанка"

При этом не требуется проводить никакой регистрации.

Важно и то, что скидка действует только на товары продавца ROZETKA и только со специальной акционной отметкой.

Акция действует до 15 сентября (скриншот)

Какие преимущества акции

Существенным преимуществом этой акции является то, что скидки действуют на широкий ассортимент товаров для школы. А поскольку украинцы именно сейчас будут скупать канцелярию, рюкзаки и другие вещи для нового учебного года, это позволит им хорошо сэкономить.

При выборе товаров обращайте внимание, чтобы на сайте была специальная отметка об акции от ПриватБанка - в правом верхнем углу должен быть зеленый кружочек с отметкой "Универсальная -5%".

Много товаров для школы можно купить со скидкой (скриншот)