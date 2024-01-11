ПриватБанк запустил функцию, которая облегчит жизнь многим людям

Для использования функции "Конверт" необходимо обновить мобильное приложение. В правом нижнем углу должен появиться зеленый конвертик с пометкой beta.

Конверты предназначены для сбора донатов, накопления средств на собственные нужды, для управления собственными расходами. А еще "конвертом" можно рассчитываться, как обычной картой, собирать на благотворительность, привлекая своих друзей и знакомых. Ссылки на конверт можно распространить из телефонной книги или добавить ссылки в соцсетях.

Кроме того, конверт можно заклеить до определенного срока или суммы. Если использовать конверт для сбора средств, можно посмотреть открытую статистику - сколько уже удалось собрать.

Скриншоты

Для сбережения денег можно распределить свою зарплату, например, на пять конвертов по статьям расходов. Максимальное количество "конвертов" – 15.

Накапливать деньги на конверт можно вместе с друзьями или семьей. Для этого нужно выбрать "пригласить друга" и отправить ссылку тому, с кем вы будете вместе собирать деньги. Друзья должны принять приглашение, а в процессе скопления все участники будут созидать сумму вклада каждого участника.

Накопление в конверте может быть в гривнах или в валюте. Платы за обслуживание нет.

Более подробную информацию о тарификации услуги можно посмотреть вот здесь.