ПриватБанк запустив новий сервіс: багатьом знадобиться

ПриватБанк запустив новий онлайн-сервіс прийому платежів ePayService
ПриватБанк запустив в Україні новий онлайн-сервіс зарахування платежів на рахунок - ePayService. За словами представників банку, цей сервіс спростить життя фрілансерів та надасть їм ще більше можливостей.
Зокрема, ePayService дозволить фрілансерам, веб-майстрам і фахівцям цілодобово отримувати кошти на рахунки Приватбанку.
У фінансовій установі також зазначили, що тепер отримання міжнародних переказів стало ще більш "простим і комфортним".
Додамо, що ePayService є міжнародним сервісом, який поєднує в собі ряд фінансових інструментів, таких як: швидке переведення в готівку чеків, електронна платіжна система, зарплатний проект і інші супутні напрями.
Платежі в доларах і євро українські фрілансери зможуть отримати на рахунки як фізичних осіб, так і підприємців.
ПриватБанк запустив новий сервіс (фото: РБК-Україна)