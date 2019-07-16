ПриватБанк запустив довгоочікувану послугу

Клієнти Приватбанку тепер можуть миттєво оформити віртуальну банківську карту в Privat24. Про це повідомляє прес-служба фінансової установи.

Віртуальна карта - це повноцінна міжнародна платіжна картка, якою можна розрахуватися в магазині, а також зняти готівку та отримувати всі банківські послуги.

Щоб оформити віртуальну карту необхідно скористатися бета-версією Приват24 через меню "Гаманець", де потрібно вибрати "Додати картку". В меню також можна отримати реквізити та ПІН-код. Всі ці дані прийдуть клієнту на номер телефону.

ПриватБанк зробив заяву про нову послугу (фото: facebook.com/Інна Музичук

Для здійснення покупок у магазинах і заклади карту потрібно додати в електронний гаманець Apple Pay або Google Pay.

Віртуальну карту можна оформити, як дебетову карту для виплат, так і картку "Універсальна", на якій можна встановити кредитний ліміт. При цьому карту можна оформити не лише у гривні, але і в іноземній валюті.

Тарифи на віртуальні карти такі ж, як і тарифи на звичайні пластикові картки банку.

Нагадаємо, що шахраї придумалу нову схему, щоб пограбувати клієнтів ПриватБанку. У Facebook з'явилося повідомлення нібито від імені ПриватБанку про те, що для отримання виграшу на картку, клієнтові банку необхідно пройти опитування.

Раніше повідомлялося про те, що ПриватБанк оцінює борг Коломойського більше ніж в 200 млрд гривень.