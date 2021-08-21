ПриватБанк зробив важливу заяву для українців: будьте уважні!

Графік роботи ПриватБанку у святкові дні

Як розповіли у прес-службі фінустанови, 21 і 22 серпня працюватимуть лише відділення з графіком роботи щосуботи.

23 і 24 серпня відділення ПриватБанку обслуговувати клієнтів не будуть! Тому будьте уважні, якщо плануєте похід до банку особливо в понеділок.

28 серпня усі відділення банку працюють, так як багато українців відпрацьовуватимуть робочий день за 23 серпня. При цьому, режим роботи буде скорочено на одну годину.

Приват24, термінали й банкомати, а також служба підтримки працюватимуть цілодобово як зараз, так і протягом затяжних вихідних.

До слова, актуальний графік роботи усіх відділень ПриватБанку доступний для перегляду на сайті фінансової установи за посиланням.

Додамо, що до 30-ї річниці Незалежності ПриватБанк також підготував своїм клієнтам колекцію святкових цифрових обкладинок.

Так, тепер свою карту у Приват24 можна "одягнути" в мальовничі краєвиди, народні орнаменти або національну символіку.

Ось такі дизайни картки можна зробити у Приват24