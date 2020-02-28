ПриватБанк попередив про труднощі: запасайтеся готівкою

ПриватБанк попередив українців про труднощі у роботі через проведення оновлень процесингу. Клієнти фінансової установи стали отримувати розсилку від банку з попереджувальними повідомленнями. Коли будуть проводиться роботи, і що робити українцям - у матеріалі Styler.

Так, процедура оновлення буде проводитися в ніч з 29 лютого на 1 березня. У зв'язку з цим українців просять проводити всі фінансові операції завчасно.

У п'ятницю, 28 лютого, українці стали отримувати повідомлення. У них сказано, що метою робіт є поліпшення якості роботи банку. Оновлення процесингу почнуть проводити о 01:00, а закінчать о 7:00 1 березня.

"Планові роботи проведемо вночі, щоб не заподіяти нашим клієнтам істотних незручностей", - сказано в повідомленні.

У банку радять для оплати товарів і послуг офлайн в цей період мати з собою готівку.

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Нагадаємо, що всі українські банки будуть зобов'язані видавати кредити українцям по-новому. Фінустанови зобов'язали повністю інформувати клієнтів про всі складові кредитного договору, переплати і всі "підводні камені" грошових операцій.