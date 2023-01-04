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ПриватБанк сообщил о важных изменениях, которые упростят жизнь украинцам

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Среда 04 января 2023 11:37
ПриватБанк сообщил о важных изменениях, которые упростят жизнь украинцам ПриватБанк сделал громкое заявление (коллаж: Styler)
Автор: Василина Копытко

ПриватБанк сделал громкое заявление для своих клиентов по поводу новой функции в приложении "Приват24", которое существенно облегчит пользование банковскими услугами.

Об этом сообщили клиентам ПриватБанка в финучреждении.

Как будет работать приложение "Приват24"

После последнего обновления мобильного приложения "Приват24" будет доступно для ФЛП без интернета. Пользователи смогут заранее подготовить платеж с помощью шаблонов.

Предприниматели и юридические лица смогут осуществлять платежи мгновенно после того, как клиенты будут иметь доступ в интернет. Теперь эта опция доступна владельцам смартфонов с операционной системой Android. Пользователи Apple смогут пользоваться "Приват24" офлайн до конца 2023 года.

Пользователи "Приват24" также могут настроить вход в программу по отпечатку пальца.

Инструкция, как создать платежи в "Приват24" без интернета

  • Откройте приложение и нажмите кнопку "Войти без интернета"
  • В нижнем углу экрана создайте новый шаблон платежа.
  • Выберите тип шаблона, заполните данные и сохраните шаблон.
  • Созданный шаблон будет в меню "Шаблоны платежей" с соответствующей меткой.
  • После подключения к Интернету вы получите сообщение о синхронизации шаблонов, созданных без Интернета.
  • Затем в программе выберите компанию, найдите соответствующий шаблон платежа, проверьте данные и нажмите "Создать платеж".
  • Перейдите к просмотру созданного платежа и подпишите его с помощью SmartID.

Ранее мы сообщали о том, что ПриватБанк сделал громкое заявление для своих клиентов.

Читайте также, как будет работать ПриватБанк в случае блекаута.

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