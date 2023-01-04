ПриватБанк сообщил о важных изменениях, которые упростят жизнь украинцам
ПриватБанк сделал громкое заявление для своих клиентов по поводу новой функции в приложении "Приват24", которое существенно облегчит пользование банковскими услугами.
Об этом сообщили клиентам ПриватБанка в финучреждении.
Как будет работать приложение "Приват24"
После последнего обновления мобильного приложения "Приват24" будет доступно для ФЛП без интернета. Пользователи смогут заранее подготовить платеж с помощью шаблонов.
Предприниматели и юридические лица смогут осуществлять платежи мгновенно после того, как клиенты будут иметь доступ в интернет. Теперь эта опция доступна владельцам смартфонов с операционной системой Android. Пользователи Apple смогут пользоваться "Приват24" офлайн до конца 2023 года.
Пользователи "Приват24" также могут настроить вход в программу по отпечатку пальца.
Инструкция, как создать платежи в "Приват24" без интернета
- Откройте приложение и нажмите кнопку "Войти без интернета"
- В нижнем углу экрана создайте новый шаблон платежа.
- Выберите тип шаблона, заполните данные и сохраните шаблон.
- Созданный шаблон будет в меню "Шаблоны платежей" с соответствующей меткой.
- После подключения к Интернету вы получите сообщение о синхронизации шаблонов, созданных без Интернета.
- Затем в программе выберите компанию, найдите соответствующий шаблон платежа, проверьте данные и нажмите "Создать платеж".
- Перейдите к просмотру созданного платежа и подпишите его с помощью SmartID.
Ранее мы сообщали о том, что ПриватБанк сделал громкое заявление для своих клиентов.
Читайте также, как будет работать ПриватБанк в случае блекаута.