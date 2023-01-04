ПриватБанк сообщил о важных изменениях, которые упростят жизнь украинцам

ПриватБанк сделал громкое заявление для своих клиентов по поводу новой функции в приложении "Приват24", которое существенно облегчит пользование банковскими услугами.

Об этом сообщили клиентам ПриватБанка в финучреждении.

Как будет работать приложение "Приват24"

После последнего обновления мобильного приложения "Приват24" будет доступно для ФЛП без интернета. Пользователи смогут заранее подготовить платеж с помощью шаблонов.

Предприниматели и юридические лица смогут осуществлять платежи мгновенно после того, как клиенты будут иметь доступ в интернет. Теперь эта опция доступна владельцам смартфонов с операционной системой Android. Пользователи Apple смогут пользоваться "Приват24" офлайн до конца 2023 года.

Пользователи "Приват24" также могут настроить вход в программу по отпечатку пальца.

Инструкция, как создать платежи в "Приват24" без интернета