ПриватБанк объявил о запуске новой услуги "Досье деловой репутации", которая позволит украинцам больше узнать о своих партнерах по бизнесу и свести финансовые риски к минимуму.
Об этом сообщает ПриватБанк.
Что нужно знать о новой услуге
С новой услугой "Досье деловой репутации" оценить все риски сотрудничества со своими контрагентами стало еще проще. Вы можете проверить/мониторить своих украинских партнеров (компании и ФЛП) онлайн по деловой репутации и получить информацию о:
актуальные регистрационные данные
информацию о руководителях ĸомпаний
КВЭДы
наличие кредитной истории в базе Украинского бюро кредитных историй
наличие движимого и недвижимого имущества, а также данные об обременении движимого имущества
запрета на участие в тендерах
оценить вероятность дефолта ĸомпании на основании данных из отĸритых источников (сĸоринг МСБ)
налоговые данные (статус плательщика НДС, наличие налогового долга, внесение в реестр больших плательщиков налогов)
судебные дела
полученные лицензии
исполнительные производства
Как воспользоваться услугой "Досье деловой репутации"
Зайдите в вебверсию "Приват24 для бизнеса":
перейдите в меню "Каталог услуг"
выполните поиск под названием "Досье деловой репутации"
нажмите ĸнопĸу "Подключить", а затем "Открыть"
введите ЕГРПОУ или ИНН и нажмите "Искать"
ознакомьтесь с подробной информацией и активируйте мониторинг, что нужно
Затем перейдите к услуге. В мобильном приложении "Приват24 для бизнеса":
перейдите в меню "Услуги - Досье деловой репутации"
введите ЕГРПОУ или ИНН и нажмите "Искать"
ознакомьтесь с подробной информацией и активируйте мониторинг, если нужно
Услугу предоставляет партнер ПриватБанка - Украинское бюро кредитных историй.