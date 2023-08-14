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ПриватБанк сообщил украинцам важную новость: что известно

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Понедельник 14 августа 2023 21:08
ПриватБанк сообщил украинцам важную новость: что известно ПриватБанк запустил новую функцию (фото: GettyImages)
Автор: Василина Копытко

ПриватБанк объявил о запуске новой услуги "Досье деловой репутации", которая позволит украинцам больше узнать о своих партнерах по бизнесу и свести финансовые риски к минимуму.

Об этом сообщает ПриватБанк.

Что нужно знать о новой услуге

С новой услугой "Досье деловой репутации" оценить все риски сотрудничества со своими контрагентами стало еще проще. Вы можете проверить/мониторить своих украинских партнеров (компании и ФЛП) онлайн по деловой репутации и получить информацию о:

  • актуальные регистрационные данные
  • информацию о руководителях ĸомпаний
  • КВЭДы
  • наличие кредитной истории в базе Украинского бюро кредитных историй
  • наличие движимого и недвижимого имущества, а также данные об обременении движимого имущества
  • запрета на участие в тендерах
  • оценить вероятность дефолта ĸомпании на основании данных из отĸритых источников (сĸоринг МСБ)
  • налоговые данные (статус плательщика НДС, наличие налогового долга, внесение в реестр больших плательщиков налогов)
  • судебные дела
  • полученные лицензии
  • исполнительные производства

Как воспользоваться услугой "Досье деловой репутации"

Зайдите в вебверсию "Приват24 для бизнеса":

  • перейдите в меню "Каталог услуг"
  • выполните поиск под названием "Досье деловой репутации"
  • нажмите ĸнопĸу "Подключить", а затем "Открыть"
  • введите ЕГРПОУ или ИНН и нажмите "Искать"
  • ознакомьтесь с подробной информацией и активируйте мониторинг, что нужно

Затем перейдите к услуге. В мобильном приложении "Приват24 для бизнеса":

  • перейдите в меню "Услуги - Досье деловой репутации"
  • введите ЕГРПОУ или ИНН и нажмите "Искать"
  • ознакомьтесь с подробной информацией и активируйте мониторинг, если нужно

Услугу предоставляет партнер ПриватБанка - Украинское бюро кредитных историй.

Ранее мы писали о том, что ПриватБанк запустил новую акцию для украинцев, которая помогает экономить.

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