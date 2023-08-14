ПриватБанк сообщил украинцам важную новость: что известно
ПриватБанк объявил о запуске новой услуги "Досье деловой репутации", которая позволит украинцам больше узнать о своих партнерах по бизнесу и свести финансовые риски к минимуму.
Об этом сообщает ПриватБанк.
Что нужно знать о новой услуге
С новой услугой "Досье деловой репутации" оценить все риски сотрудничества со своими контрагентами стало еще проще. Вы можете проверить/мониторить своих украинских партнеров (компании и ФЛП) онлайн по деловой репутации и получить информацию о:
- актуальные регистрационные данные
- информацию о руководителях ĸомпаний
- КВЭДы
- наличие кредитной истории в базе Украинского бюро кредитных историй
- наличие движимого и недвижимого имущества, а также данные об обременении движимого имущества
- запрета на участие в тендерах
- оценить вероятность дефолта ĸомпании на основании данных из отĸритых источников (сĸоринг МСБ)
- налоговые данные (статус плательщика НДС, наличие налогового долга, внесение в реестр больших плательщиков налогов)
- судебные дела
- полученные лицензии
- исполнительные производства
Как воспользоваться услугой "Досье деловой репутации"
Зайдите в вебверсию "Приват24 для бизнеса":
- перейдите в меню "Каталог услуг"
- выполните поиск под названием "Досье деловой репутации"
- нажмите ĸнопĸу "Подключить", а затем "Открыть"
- введите ЕГРПОУ или ИНН и нажмите "Искать"
- ознакомьтесь с подробной информацией и активируйте мониторинг, что нужно
Затем перейдите к услуге. В мобильном приложении "Приват24 для бизнеса":
- перейдите в меню "Услуги - Досье деловой репутации"
- введите ЕГРПОУ или ИНН и нажмите "Искать"
- ознакомьтесь с подробной информацией и активируйте мониторинг, если нужно
Услугу предоставляет партнер ПриватБанка - Украинское бюро кредитных историй.
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