ПриватБанк объявил о запуске новой услуги "Досье деловой репутации", которая позволит украинцам больше узнать о своих партнерах по бизнесу и свести финансовые риски к минимуму.

Что нужно знать о новой услуге

С новой услугой "Досье деловой репутации" оценить все риски сотрудничества со своими контрагентами стало еще проще. Вы можете проверить/мониторить своих украинских партнеров (компании и ФЛП) онлайн по деловой репутации и получить информацию о:

актуальные регистрационные данные

информацию о руководителях ĸомпаний

КВЭДы

наличие кредитной истории в базе Украинского бюро кредитных историй

наличие движимого и недвижимого имущества, а также данные об обременении движимого имущества

запрета на участие в тендерах

оценить вероятность дефолта ĸомпании на основании данных из отĸритых источников (сĸоринг МСБ)

налоговые данные (статус плательщика НДС, наличие налогового долга, внесение в реестр больших плательщиков налогов)

судебные дела

полученные лицензии

исполнительные производства

Как воспользоваться услугой "Досье деловой репутации"

Зайдите в вебверсию "Приват24 для бизнеса":

перейдите в меню "Каталог услуг"

выполните поиск под названием "Досье деловой репутации"

нажмите ĸнопĸу "Подключить", а затем "Открыть"

введите ЕГРПОУ или ИНН и нажмите "Искать"

ознакомьтесь с подробной информацией и активируйте мониторинг, что нужно

Затем перейдите к услуге. В мобильном приложении "Приват24 для бизнеса":

перейдите в меню "Услуги - Досье деловой репутации"

введите ЕГРПОУ или ИНН и нажмите "Искать"

ознакомьтесь с подробной информацией и активируйте мониторинг, если нужно

Услугу предоставляет партнер ПриватБанка - Украинское бюро кредитных историй.